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09:37 (мск), источник: ТАСС

Рябков сомневается, что США полностью уйдут из Сирии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 января. /ТАСС/ — Москва и Вашингтон проведут в ближайшее время контакты по ситуации в ближневосточной стране, отметил также заместитель министра иностранных дел РФ.

Источник: РИА "Новости"

МИД РФ сомневается, что США полностью уйдут из Сирии в военном отношении. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я лично считаю, что в Вашингтоне весьма сильны позиции сторонников сохранения противозаконного военного присутствия США в Сирии, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, верит ли РФ, что США уйдут из Сирии. — Как может быть отформатировано это присутствие, будет ли оно открытым, тайным, я не знаю».

Но я не могу для себя представить в нынешней ситуации безудержной погони Вашингтона за доминированием в мире и стремлением присутствовать везде, решать вопросы только на своих условиях, что вдруг США физически, полностью и неоспоримо в военном отношении уйдут из Сирии.

Россия и США проведут в ближайшее время контакты по Сирии, добавил Рябков.

«Контакты по различным аспектам сирийской темы не прекращаются, не вижу в этом ничего экстраординарного, сенсационного или особого, — сказал он. — Эти контакты не всегда анонсируются. Контакты идут по разным вопросам, будут и по другим темам в ближайшее время».

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