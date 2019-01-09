Рябков сомневается, что США полностью уйдут из Сирии

Источник: РИА "Новости"

МИД РФ сомневается, что США полностью уйдут из Сирии в военном отношении. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я лично считаю, что в Вашингтоне весьма сильны позиции сторонников сохранения противозаконного военного присутствия США в Сирии, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, верит ли РФ, что США уйдут из Сирии. — Как может быть отформатировано это присутствие, будет ли оно открытым, тайным, я не знаю».

Но я не могу для себя представить в нынешней ситуации безудержной погони Вашингтона за доминированием в мире и стремлением присутствовать везде, решать вопросы только на своих условиях, что вдруг США физически, полностью и неоспоримо в военном отношении уйдут из Сирии.

Россия и США проведут в ближайшее время контакты по Сирии, добавил Рябков.

«Контакты по различным аспектам сирийской темы не прекращаются, не вижу в этом ничего экстраординарного, сенсационного или особого, — сказал он. — Эти контакты не всегда анонсируются. Контакты идут по разным вопросам, будут и по другим темам в ближайшее время».