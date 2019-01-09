«Сколько крови должно пролиться?»: что Трамп сказал нации

Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп в телеобращении к американцам заявил о растущем кризисе на границе с Мексикой. По его словам, поведение политиков, которые игнорируют этот кризис, является «аморальным», а демократы должны сесть за стол переговоров и утвердить бюджет на стену. Однако источники New York Times отмечают, что даже сам Трамп не считает свое выступление эффективным. Сторонники демократов, в свою очередь, обвиняют Трампа во лжи.

По словам Дональда Трампа, стена на границе США и Мексики необходима для разрыва цикла нелегальной иммиграции. Он также добавил, что все жители США страдают из-за нелегалов.

«Единственное решение (проблемы) заключается в том, чтобы демократы приняли закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство», — сказал Трамп, подчеркнув, что для строительства стены потребуется около $5,7 млрд. При этом он утверждает, что стена на границе с Мексикой «быстро себя окупит».

Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 миллиардов долларов в год — гораздо больше, чем 5,7 млрд, которые мы запросили у конгресса. Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой. Дональд Трамп президент США

В телеобращении к американцам он также заявил, что пригласил лидеров конгресса США на встречу, чтобы возобновить работу правительства, которое по состоянию на 8 января не работает уже 18 дней. По словам Трампа, решение кризиса на границе может быть найдено за «45 минут».

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В обращении Трамп продемонстрировал также свою готовность идти на уступки, которые с точки зрения демократов, вероятно, являются сомнительными.

Президент утверждает, что по просьбе своих оппонентов стена на границе с Мексикой будет построена из стали. Он подчеркнул, что данный барьер необходим для защиты границ США.

«Многие говорят, что строительство стены — аморально, — отметил в своем выступлении Трамп. — Но почему тогда политики строят стены вокруг своих домов? Они делают это не потому, что ненавидят людей снаружи этих стен, а потому что любят людей внутри их. Единственное, что аморально здесь — быть политиками, которые ничего не делают и продолжают позволять тысячам людей оставаться жертвами нелегальной миграции».

Свою речь он завершил риторическим вопросом: «Сколько еще американской крови должно пролиться до тех пор, пока конгресс сделает свою работу?».

Искренность обращения Трампа уже была поставлена под сомнение. Как отметил в своей статье обозреватель The New York Times Питер Бейкер, который ссылается на двух информированных чиновников, на неофициальном ланче за несколько часов до обращения Трамп прямо заявил, что не считает эффективными свое грядущее выступление или даже запланированную на четверг поездку к границе в Техас, но его уговаривают сделать это советники.

«Это ни черта не изменит, но я все равно делаю это», — сказал Трамп о поездке на границу. По его словам, это будет лишь возможностью сфотографироваться.

«Но, — добавил он, указывая на своих помощников по связи с прессой — директора Белого дома по коммуникации Билла Шайна, Сару Сандерс и советницу Келлиэнн Конуэй, — эти люди позади вас говорят, что это того стоит».

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Идея по строительству пограничной стены на мексиканской границы была частью предвыборной программы Трампа. Правда, он уверял, что заставит платить за стену руководство Мексики, что сделать ему не удалось. Эту неудачу в ответном обращении Трампу припомнила лидер демократов в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси.

К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа на протяжении всего шатдауна, было полно дезинформации и даже злобы. Президент выбрал страх. Мы хотим начать с фактов. Нэнси Пелоси спикер палаты представителей конгресса США

По ее словам, факты заключаются в том, что Трамп должен прекратить «держать американский народ в заложниках, должен прекратить создавать кризис и должен вновь открыть правительство».

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Она также заявила, что ответственность за шатдаун несет именно Трамп, который не желает подписывать согласованный в конгрессе федеральный бюджет.

Коллега Пелоси из сената Чак Шумер в свою очередь осудил президента за использование Овального кабинета в качестве фона для своего обращения к нации. «Большинство президентов использовали обращения из Овального кабинета в благородных целях. Этот президент просто использовал фон Овального кабинета для создания кризиса, разжигания страха и отвлечения внимания от беспорядков в его администрации», — сказал он.

В то же время Шумер отметил, что демократы и республиканцы согласны с необходимостью обеспечения безопасности границ.

Однако «символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не 30-футовая стена», уверен демократ.

В завершение Пелоси и Шумер призвали американского лидера Дональда Трампа восстановить работу правительства страны. «Президент, восстановите работу правительства, и мы сможем работать над решением наших расхождений», — заявили они.

По мнению демократов, план президента по постройке стены на границе с Мексикой является неэффективным.