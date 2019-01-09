Москва и Лондон вновь поспорили о Скрипалях

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В российском посольстве заявили, что бывшего агента ГРУ и его дочь насильственно удерживают власти Великобритании. В дипмиссии отметили, что мать Сергея Скрипаля не может пообщаться с сыном и внучкой, консулам не разрешают с ними встретиться, а местонахождение Скрипалей неизвестно. А перед этим газета The Telegraph сообщила, что Скрипали не изолированы от общества, а власти Великобритании изучили все обстоятельства дела об отравлении бывшего агента ГРУ и его дочери.

Новую информацию о расследовании и жизни Сергея и Юлии Скрипаль изучил собственный корреспондент «Коммерсантъ FM» в Лондоне Андрей Остальский: «Сеть ГРУ практически отсутствует, повреждена также сеть и другой российской разведывательной службы, внешней разведки, которая, впрочем, как утверждает The Telegraph, сейчас предпринимает энергичные меры для того, чтобы попытаться эту сеть восстановить, в то время как ГРУ сделать это будет гораздо сложнее. Утверждается, что на это восстановление разведывательной сети военной разведки уйдут десятилетия в Великобритании.

Рассказывается также и о жизни Скрипалей: они живут на юге Англии, особенно не прячутся, они оба в результате тяжелых физических потрясений, перенесенных их организмами, очень сильно похудели, и, как пишет газета, «надев шляпу, Сергей Скрипаль может идти по улице города». Он еще, видимо, изменил цвет волос, и его никто не узнает.

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Юля, кроме того, познакомившись с материалами дела, теперь на неопределенный срок отложила свои планы возвращения в Россию. Тем не менее, они свободны принимать любые решения, это зависит от них, как они будут жить. Им дают только советы, никто не принуждает их к тем или иным действиям».

Ранее российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон начнут восстанавливать численность дипломатических миссий. Пойдут ли стороны на сближение? На этот вопрос ответил заведующий отделом стратегических оценок Центра ситуационного анализа РАН Сергей Уткин: «Не все еще позади, но в значительной степени информация, которая появлялась в последние месяцы, убедила британцев в их правоте, то есть они уже в этом плане почувствовали себя оправдавшимися перед скептиками, и, скорее всего, они изменят свою линию. Изменится ли здесь российская позиция?

Скорее всего, тоже нет, останется принципиальное разногласие. Британцы будут считать, что они все правильно вычислили, что именно произошло, Россия будет говорить о том, что, по ее мнению, результаты расследования не заслуживают доверия, поскольку Россию к расследованию ни в какой форме не согласились допустить.

И это разногласие станет дополнительной ношей, которая будет обременять российско-британские отношения.

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И, опять же, здесь, судя по всему, и с одной, и с другой стороны нет понимания, а что именно можно было бы извлечь такого хорошего из изменения ситуации. Спорить будут о деталях в любом случае, просто это в каком-то смысле задача посольства — ставить перед британскими коллегами те вопросы, которые не получают ответа. Посольство все-таки является неким передаточным звеном. Это продолжится, но я не думаю, что это приведет к тому, что и Россия, и Великобритания придут к общему пониманию, что именно произошло, и этот кейс действительно будет оставлен в прошлом. Единственное, наверное, возможность для восстановления по крайней мере нормальной работы посольств не закрыта. И это не означает, что если вернутся дипломаты, то автоматически можно будет говорить о каком-то существенном прогрессе.

Тем временем в Солсбери начали разбирать дом Сергея Скрипаля. Вокруг него построят герметичный “саркофаг”, а затем, по данным СМИ, военные снимут крышу и “очистят” от следов “Новичка” внутренние помещения.