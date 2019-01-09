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12:57 (мск), источник: ТАСС

Посольство Ирландии в РФ запросило консульский доступ к Полу Уилану

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/ — В ирландской дипмиссии сообщили, что запросили доступ после просьбы Уилана о содействии.

Источник: РИА "Новости"

Ирландские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану.

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии», — сообщили ТАСС в среду в ирландской дипмиссии.

ФСБ России 28 декабря задержала в Москве Уилана «при проведении шпионской акции». Следственным управлением службы в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Помимо подданства Ирландии, у Уилана есть гражданство Великобритании, Канады и США. 2 января Уилана посетил в следственном изоляторе «Лефортово» американский посол в России Джон Хантсман.

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