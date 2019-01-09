В Госдуме предложили разрешить перенос новогодних выходных на любое время

По словам депутата, нужно оставить желающим возможность уйти на новогодние каникулы. Те, кто не заинтересован в таких длинных праздниках в январе, могли бы работать с 1 января, а праздничными днями воспользоваться в другое время года, сообщает агентство городских новостей «Москва».