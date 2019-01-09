Зюганов назвал информационным бандитизмом сюжеты про убийство медведя иркутским губернатором
Против Сергея Левченко в канун Нового года на федеральных СМИ была развернута кампания по дискредитации, считает лидер КПРФ.
Против Сергея Левченко в канун Нового года на федеральных СМИ была развернута кампания по дискредитации, считает лидер КПРФ.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что федеральные СМИ за несколько дней до Нового года развернули информационную кампанию по дискредитации губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко. Серию телепрограмм, в которых рассказывалось об убийстве медведя региональным руководителем, глава компартии назвал информационным бандитизмом, призвав создать специальную комиссию, которая должна изучить факты очернения Левченко в информационном пространстве.
«В течение нескольких дней перед Новым годом проиграли настоящую пластинку на всех основных каналах… О медвежьей болезни партии власти [свидетельствуют те результаты], которые показала Иркутская область. Видимо, испуг был настолько сильным, что зрителей не пощадили накануне праздника. 2,5 часа мурыжили эти сюжеты, унижая страну и те сплоченность и единство, о которых так убедительно говорил президент, — сказал Зюганов в Госдуме. — Мы будем настаивать на том, чтобы была создана специальная комиссия и расследованы акции, связанные с информационным бандитизмом».
По словам лидера компартии, журналисты федеральных СМИ намеренно раздувают скандал вокруг истории с охотой Левченко, пытаясь отвлечь внимание своей аудитории от тех реальных достижений, которые есть у руководителя области. Зюганов сказал, что Левченко в Иркутской области показал реальный пример выхода страны из кризиса. «Он идет с тем темпом, которого от него хочет президент, область вошла в десятку самых динамично развивающихся Область с соседями, прежде всего, Китайской Народной Республикой заключила ряд перспективных соглашений, которые успешно реализуются», — отметил Зюганов.
С 28 по 30 декабря на Первом канале, «России 24», ТВЦ и РЕН ТВ в рамках нескольких информационных программ («Дежурная часть», «Время» и других) показали сюжеты об охоте Сергея Левченко и убийстве им медведя. Освещая событие, которое имело место в 2016 году, журналисты, например, Первого канала использовали следующие выражения и обороты: «отчаянная жестокость», «самодурство», «кровожадная история с губернатором-охотником». Слово «охота» в короткой информационной заметке на сайте Первого канала стоит в кавычках.
Картину с информационной кампанией в последние дни уходящего года против Левченко собрали администраторы
Осенью в соцсетях появились ролики, в которых Левченко расправляется с животным. 29 декабря депутат Госдумы и председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал правоохранительные органы обратить внимание на действия Левченко. По словам парламентария, в МВД уже откликнулись на его просьбу проверить губернатора Иркутской области на браконьерство.
Руководитель иркутского охотничьего хозяйства Николай Терещенко утверждал в конце 2018-го, что охота была законной, и что