Зюганов назвал информационным бандитизмом сюжеты про убийство медведя иркутским губернатором

Источник: РИА "Новости"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что федеральные СМИ за несколько дней до Нового года развернули информационную кампанию по дискредитации губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко. Серию телепрограмм, в которых рассказывалось об убийстве медведя региональным руководителем, глава компартии назвал информационным бандитизмом, призвав создать специальную комиссию, которая должна изучить факты очернения Левченко в информационном пространстве.

«В течение нескольких дней перед Новым годом проиграли настоящую пластинку на всех основных каналах… О медвежьей болезни партии власти [свидетельствуют те результаты], которые показала Иркутская область. Видимо, испуг был настолько сильным, что зрителей не пощадили накануне праздника. 2,5 часа мурыжили эти сюжеты, унижая страну и те сплоченность и единство, о которых так убедительно говорил президент, — сказал Зюганов в Госдуме. — Мы будем настаивать на том, чтобы была создана специальная комиссия и расследованы акции, связанные с информационным бандитизмом». ﻿

По словам лидера компартии, журналисты федеральных СМИ намеренно раздувают скандал вокруг истории с охотой Левченко, пытаясь отвлечь внимание своей аудитории от тех реальных достижений, которые есть у руководителя области. Зюганов сказал, что Левченко в Иркутской области показал реальный пример выхода страны из кризиса. «Он идет с тем темпом, которого от него хочет президент, область вошла в десятку самых динамично развивающихся Область с соседями, прежде всего, Китайской Народной Республикой заключила ряд перспективных соглашений, которые успешно реализуются», — отметил Зюганов.

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Новость МВД поручило проверить данные об охоте иркутского губернатора на медведя

С 28 по 30 декабря на Первом канале, «России 24», ТВЦ и РЕН ТВ в рамках нескольких информационных программ («Дежурная часть», «Время» и других) показали сюжеты об охоте Сергея Левченко и убийстве им медведя. Освещая событие, которое имело место в 2016 году, журналисты, например, Первого канала использовали следующие выражения и обороты: «отчаянная жестокость», «самодурство», «кровожадная история с губернатором-охотником». Слово «охота» в короткой информационной заметке на сайте Первого канала стоит в кавычках.

Картину с информационной кампанией в последние дни уходящего года против Левченко собрали администраторы Telegram-канала «Обухов PRO».

Осенью в соцсетях появились ролики, в которых Левченко расправляется с животным. 29 декабря депутат Госдумы и председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал правоохранительные органы обратить внимание на действия Левченко. По словам парламентария, в МВД уже откликнулись на его просьбу проверить губернатора Иркутской области на браконьерство.