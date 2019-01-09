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12:47 (мск), источник: RTVi

Из-за конфликта Трампа и демократов в США больше двух недель не работает правительство: главные факты

В США с 22 декабря частично заблокирована работа правительства (шатдаун) после того, как в Конгрессе отказались выделять деньги на строительство стены на границе с Мексикой. RTVI собрал главные факты о конфликте между Демократической партией и президентом Дональдом Трампом.

Источник: AP 2018

Агентство Bloomberg 9 января сообщило, что представители Демократической партии в Сенате США сорвали голосование по законопроекту о санкциях против Сирии, России и Ирана. Демократы отказались поддерживать любые законопроекты, которые не касаются частичной блокировки работы правительства.

С 22 декабря 2018 года американское правительство частично приостановило работу.

Финансирование не смогли утвердить для министерств внутренней безопасности, транспорта, внутренних дел и юстиции, а также для Госдепартамента, агентства NASA и службы национальных парков. 800 тысяч сотрудников не получают зарплату, а 380 тысяч из них перестали выходить на работу.

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3 января 2019 года Палата представителей Конгресса США 116-го созыва, где демократы получили большинство, в свой первый день работы одобрила два законопроекта о бюджете. Один из них предлагает выделить на охрану границы с Мексикой $1,3 млрд и еще дополнительные $300 млн на защитное оборудование и видеокамеры. Другой же предусматривает выплаты ведомствам, которых затронул шатдаун.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы против строительства строительства стены, поскольку это средневековый способ мышления, который не имеет ничего общего с современной политикой.

Теперь одобренные Палатой представителей законопроекты должен утвердить Сенат. Лидер республиканского большинства Верхней палаты Конгресса США заявил, что они не примут документы, которые «не получат подпись Трампа».

6 января американский президент заявил, что может объявить в стране режим чрезвычайного положения (ЧП), чтобы построить стену на южной границе с Мексикой. Позже газета Washington Post со ссылкой на свой источник в Белом доме написала, что Трамп не будет этого делать.

9 января Дональд Трамп впервые выступил с обращением к нации из Овального кабинета.

По его словам, США необходимо ужесточить контроль над границей с Мексикой иначе страна может столкнуться с «гуманитарным кризисом и кризисом нацбезопасности».

Президент утверждает, что Демократическая партия отказывается это признать, хотя до этого сами поддерживали идею создания «барьера».

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