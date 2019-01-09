Наталья Весельницкая попала под обвинения США

Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Американская прокуратура предъявила обвинения еще одной россиянке. На этот раз фигурантом уголовного дела стала юрист Наталья Весельницкая. Она известна тем, что во время предвыборной президентской гонки встречалась в США с сыном Дональда Трампа и несколькими сотрудниками его штаба. Однако ее обвиняют не во вмешательстве в выборы, а в препятствии следствию. И эта история не связана с нашумевшей встречей. Подробнее о деле — в справке «Ъ FM».

В 2013 году Наталья Весельницкая выступила адвокатом компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД. Умерший в тюрьме Сергей Магницкий подозревал его фонд в отмывании российских денег на территории США, якобы Кацыв вложил $230 млн в недвижимость в Нью-Йорке.

Делом продолжил заниматься глава фонда Hermitage Capital, партнер Магницкого Уильям Браудер. Он был свидетелем со стороны обвинения. В 2017 году компания заключила досудебное соглашение с американскими властями, и дело, как казалось, было закрыто. Но сейчас американский Минюст сообщил, что обращался за помощью к российской прокуратуре. И получил официальный ответ, где говорилось, что сотрудничать по этому делу они не будут, а отмыванием средств занимался сам Браудер. По данным американских властей, это письмо тайно помогала составлять Наталья Весельницкая, а это нарушает закон, поскольку, будучи адвокатом Prevezon Holdings, она была заинтересованной стороной.

Как пишет The New York Times, госпожу Весельницкую и раньше подозревали в тесных связях с высокопоставленными российскими чиновниками, и тот факт, что она написала ответ от имени генпрокурора Юрия Чайки, это подтверждает.

Может ли обвинение Весельницкой привести к новому витку российско-американского конфликта?

Профессор университета штата Теннесси Андрей Коробков убежден, что американские чиновники используют это обвинение, чтобы обострить ситуацию: «Все это очень типично для работы американской судебной системы в целом: берется человек, от которого нужны показания по какому-то делу, ему предъявляется обвинение по совершенно другому делу и говорится, что дашь компромат на того, кто нас действительно интересует, мы это дело замнем. Но, будучи в России, не приезжая в США или в страны, которые экстрадируют подозреваемых в США, Весельницкая защищена. Но, опять же, для тех, кто организует кампанию против Трампа, это очень удобный момент, поскольку по крайней мере можно бросить тень в очередной раз на него и его избирательную кампанию. Это, несомненно, будет еще одним ударом по российско-американским отношениям. В какой-то момент сама комиссия Мюллера может опять ухватиться и за эту возможность и начать муссировать эту проблему. А в целом да, мы видим дело Уилана, которое в США представляется однозначно как попытка подготовить почву для обмена. И вот теперь дело Весельницкой, которое еще более нагнетает атмосферу в двусторонних отношениях».

По обвинению в препятствии следствию Наталье Весельницкой грозит до 10 лет лишения свободы.

Иван Корякин, Иван Якунин