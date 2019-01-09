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15:19 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Наталья Весельницкая попала под обвинения США

Чем известна адвокат компании Prevezon Holdings.

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Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Американская прокуратура предъявила обвинения еще одной россиянке. На этот раз фигурантом уголовного дела стала юрист Наталья Весельницкая. Она известна тем, что во время предвыборной президентской гонки встречалась в США с сыном Дональда Трампа и несколькими сотрудниками его штаба. Однако ее обвиняют не во вмешательстве в выборы, а в препятствии следствию. И эта история не связана с нашумевшей встречей. Подробнее о деле — в справке «Ъ FM».

В 2013 году Наталья Весельницкая выступила адвокатом компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД. Умерший в тюрьме Сергей Магницкий подозревал его фонд в отмывании российских денег на территории США, якобы Кацыв вложил $230 млн в недвижимость в Нью-Йорке.

Делом продолжил заниматься глава фонда Hermitage Capital, партнер Магницкого Уильям Браудер. Он был свидетелем со стороны обвинения. В 2017 году компания заключила досудебное соглашение с американскими властями, и дело, как казалось, было закрыто. Но сейчас американский Минюст сообщил, что обращался за помощью к российской прокуратуре. И получил официальный ответ, где говорилось, что сотрудничать по этому делу они не будут, а отмыванием средств занимался сам Браудер. По данным американских властей, это письмо тайно помогала составлять Наталья Весельницкая, а это нарушает закон, поскольку, будучи адвокатом Prevezon Holdings, она была заинтересованной стороной.

Как пишет The New York Times, госпожу Весельницкую и раньше подозревали в тесных связях с высокопоставленными российскими чиновниками, и тот факт, что она написала ответ от имени генпрокурора Юрия Чайки, это подтверждает.

Может ли обвинение Весельницкой привести к новому витку российско-американского конфликта?

Профессор университета штата Теннесси Андрей Коробков убежден, что американские чиновники используют это обвинение, чтобы обострить ситуацию: «Все это очень типично для работы американской судебной системы в целом: берется человек, от которого нужны показания по какому-то делу, ему предъявляется обвинение по совершенно другому делу и говорится, что дашь компромат на того, кто нас действительно интересует, мы это дело замнем. Но, будучи в России, не приезжая в США или в страны, которые экстрадируют подозреваемых в США, Весельницкая защищена. Но, опять же, для тех, кто организует кампанию против Трампа, это очень удобный момент, поскольку по крайней мере можно бросить тень в очередной раз на него и его избирательную кампанию. Это, несомненно, будет еще одним ударом по российско-американским отношениям. В какой-то момент сама комиссия Мюллера может опять ухватиться и за эту возможность и начать муссировать эту проблему. А в целом да, мы видим дело Уилана, которое в США представляется однозначно как попытка подготовить почву для обмена. И вот теперь дело Весельницкой, которое еще более нагнетает атмосферу в двусторонних отношениях».

По обвинению в препятствии следствию Наталье Весельницкой грозит до 10 лет лишения свободы.

Иван Корякин, Иван Якунин

AP 2019
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
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12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

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