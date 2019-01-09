Свободная жизнь Скрипалей: почему Москва не верит британцам

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Публикация британского издания The Telegraph о жизни Сергея и Юлии Скрипалей после отравления в Солсбери стала очередным «информационным вбросом», заявили в посольстве России в Лондоне. Как отмечают в пресс-службе ведомства, сообщения о том, что Скрипали переехали на юг Англии и изменили внешность, — не более, чем домыслы людей, которые «якобы разбираются в работе британских спецслужб». При этом Лондон так и не предоставил официальных данных о местонахождении Скрипалей, как и доказательств причастности России к отравлению.

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало последние статьи издания The Telegraph о судьбе экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее журналисты со ссылкой на источники предположили, что Скрипали на данный момент могут по-прежнему жить где-то на юге Англии. Собеседники The Telegraph также отмечали, что отказ Скрипаля от публичных появлений, возможно, связан с его нежеланием раскрывать свою нынешнюю внешность. Юлия же, отмечали источники, поддерживает контакты с некоторыми из своих близких друзей из России, но возвращаться на родину пока не планирует.

В заявлении пресс-секретаря российского посольства отмечается, что подобные сообщения являются всего лишь не поддающимся проверке «информационным вбросом».

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В посольстве особо отметили, что информация The Telegraph о жизни Скрипалей после отравления основана лишь на предположениях людей, которые якобы знают, как действуют в подобных случаях британские спецслужбы.

«Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария», — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Издание The Telegraph в одной из своих публикаций также сообщило, что британские правоохранители установили все детали покушения на Скрипалей, и, по предварительным данным, к отравлению якобы причастно высшее российское руководство.

В посольстве РФ отметили, что «никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится. Таким образом, картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее».

Так, британская сторона до сих пор не предоставила «никаких доказательств причастности к произошедшему» подозреваемых Руслана Боширова и Александра Петрова, кроме того факта, что они проходили в нескольких сотнях метров от дома Скрипаля, подчеркнули в ведомстве. Лондон так и не рассказал, была ли камера видеонаблюдения у дома Скрипаля и что стало с записями с нее. Из 11 тысяч часов записей камер наблюдения британские правоохранители показали общественности лишь несколько секунд.

«Неназванный “правительственный источник” утверждает, что британские власти “знают все, что нужно знать” об инциденте. Между тем, следствию до сих пор не разрешают сообщить публике, где находились и что делали [Сергей и Юлия] Скрипаль после того, как утром 4 марта выехали из дома в направлении лаборатории Портон-Даун с якобы выключенными телефонами», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что после инцидента российской стороне ни разу не предоставили возможность пообщаться с гражданами РФ, поскольку британские власти отказывают российским дипломатам в консульском доступе к Скрипалям и скрывают местонахождение последних.

Престарелая мать Сергея Скрипаля за прошедшие после отравления месяцы также ни разу не разговаривала ни с ним, ни с Юлией.

«Таким образом, граждане России Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены. Тиражирование “утечек” и соображений “экспертов” здесь вряд ли поможет», — резюмировал представитель российского посольства.

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Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, комментируя публикации британских СМИ, высказал мнение, что продолжения истории со Скрипалями стоило ожидать.

«В 2018 году Россия была обвинена в отравлении, доказательств предъявлено не было, Скрипали просто исчезли из информационного поля, и вопросы, которые задавали, в частности Россия, российское дипломатическое ведомство, требовали ответов. Нас интересует, живы ли фигуранты этого дела. Ответов нет, а как-то надо продолжать поддерживать тему, потому что обвинения в отравлении легли очень важным для Запада кирпичом в фундамент всех обвинений против России», — отметил Шатров в беседе с RT.

Возможно, близким к правительству Великобритании СМИ дана команда каким-то образом поддержать эту тему, предположил эксперт.

Подобный «вброс» сделан сознательно после Нового года, чтобы в 2019 году «кампания приобрела какое-то новое звучание».

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«Кто угодно может высосать из пальца эту историю. О том, что они есть, живут где-то, работают, изменили внешность… Сказано, что Сергей Скрипаль уже с трудом узнаваем, это о чем говорит? Что, вполне возможно, этого человека уже может не быть. Скорее всего, это либо подготовка к выводу Сергея Скрипаля окончательно из игры, либо подготовка к новому этапу», — заключил Шатров.

В конце декабря посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва так и не получила никаких ответов от британской стороны по расследованию отравления Скрипалей.

«Мы также не получили официального заключения, и главное, что мы так и не смогли увидеть российских граждан Сергея и Юлию Скрипалей», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24», подчеркнув, что это нарушает международное право.