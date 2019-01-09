Песков: В России не используют людей как пешек

«Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать», — пояснил журналистам Песков. В ответ на вопрос о причинах задержания Уилана он напомнил, что были заявления спецслужб, где причина была изложена, и также были заявления МИД. «Больше мне добавить нечего», — заключил он.