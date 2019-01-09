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15:26 (мск), источник: Интерфакс

Весельницкая объяснила обвинения в США попыткой скрыть подкуп при принятии «закона Магнитского»

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Российский адвокат Наталья Весельницкая, которой, по данным СМИ, в США предъявлено обвинение в препятствовании правосудию, заявила, что таким образом ей мешают представить факты подкупа американского правосудия и конгресса при принятии «закона Магнитского».

Источник: AP 2019

«Не зная сути и обстоятельства (предъявленных обвинений — ИФ), полагаю, что это направлено на то, чтобы не дать мне осуществлять свою профессиональную деятельность в том ключе, который очень сильно болезнен для Соединенных Штатов Америки, а именно связан с «законом Магнитского», с той покупкой правосудия и конгресса, о которой мы можем на фактах говорить в своей работе», — сказала юрист в эфире телеканала «Россия-24 (ВГТРК) в среду.

Возбуждение уголовного дела Весельницкая расценила как попытку «не дать этим фактам стать публично известными».

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По данным СМИ, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила российскому юристу Весельницкой обвинение в воспрепятствовании правосудию в США.

Речь идет о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding, чьи интересы представляла Весельницкая. Prevezon Holdings заподозрили в легализации средств, похищенных из российского бюджета. Прокуратура потребовала конфискации всех активов группы в США. Однако в мае 2018 года власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, согласно которому прокуратура отказалась от претензий в отношении ответчиков.

Ранее СМИ писали, что Весельницкая была одной из участниц встречи с сыном Дональда Трампа, состоявшейся 9 июня 2016 года. В ходе этой встречи Трампу-младшему якобы обещали передать компромат на Хиллари Клинтон, но эти сведения позже не подтвердились.

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