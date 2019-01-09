Весельницкая объяснила обвинения в США попыткой скрыть подкуп при принятии «закона Магнитского»

Источник: AP 2019

«Не зная сути и обстоятельства (предъявленных обвинений — ИФ), полагаю, что это направлено на то, чтобы не дать мне осуществлять свою профессиональную деятельность в том ключе, который очень сильно болезнен для Соединенных Штатов Америки, а именно связан с «законом Магнитского», с той покупкой правосудия и конгресса, о которой мы можем на фактах говорить в своей работе», — сказала юрист в эфире телеканала «Россия-24 (ВГТРК) в среду.

Возбуждение уголовного дела Весельницкая расценила как попытку «не дать этим фактам стать публично известными».

По данным СМИ, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила российскому юристу Весельницкой обвинение в воспрепятствовании правосудию в США.

Речь идет о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding, чьи интересы представляла Весельницкая. Prevezon Holdings заподозрили в легализации средств, похищенных из российского бюджета. Прокуратура потребовала конфискации всех активов группы в США. Однако в мае 2018 года власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, согласно которому прокуратура отказалась от претензий в отношении ответчиков.