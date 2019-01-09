Сенатор Андрей Клишас: при разработке закона об оскорблении власти мы взяли идеологию «что справедливо для улицы — справедливо для интернета»

Источник: Совет Федерации

Клишас пояснил, что под «неуважением» подразумевает «намеренное оскорбительное высказывание в адрес конституционных органов власти». По его словам, президент Владимир Путин сказал: «Что справедливо для улицы, должно быть справедливо для интернета». Это идеологию Клишас, по его словам, закладывал в основу законопроекта.

Если человек начнет нецензурно выражаться в адрес власти на улице, его пригласят в отделение полиции и составят административный протокол, — объяснил сенатор. В интернете, в свою очередь, обидчикам удается избежать наказания.

«Интернет — пространство, которое должно регулироваться как минимум сходным образом по сравнению с тем, как регулируются СМИ и другие публичные общественные пространства», — считает Андрей Клишас. Он также заметил, что в европейских странах этого пробела давно нет, и поведение граждан в интернете регулирует закон.

При этом, по его словам, шутки подпадать под его инициативу не будут. В любом деле нужно проанализировать субъективную сторону, то есть мотив. И если среди мотивов кроме оскорбления есть что-то еще, то состава преступления здесь нет.

Поэтому если в контексте своей программы тот же самый Познер будет использовать слово «Госдура», состава здесь никакого не будет. Но если целью этих высказываний будет исключительно оскорбление, то да, это может быть расценено как состав. Андрей Клишас глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству