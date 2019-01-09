Госдума получила предложение от ПАСЕ сформировать делегацию для участия в зимней сессии
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/ —
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/ —
Госдума получила письмо от секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи и планирует ответить на него через неделю. Об этом сообщил в среду журналистам
«Как вы знаете, с 21 января начинается очередная сессия ПАСЕ, — сказал он. — Государственная дума получила письмо от секретаря ПАСЕ с предложением сформировать делегацию».
«Сегодня этот вопрос подробно обсуждался на Совете Госдумы, все члены Совета, представители всех фракций сошлись во мнении, что необходимо, поддерживая постоянный диалог с нашими коллегами ПАСЕ как на двусторонней основе, так и непосредственно с этой организацией, еще раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по поводу нашего дальнейшего участия в этой организации», — подчеркнул Толстой.
В связи с этим он напомнил, что «существует два важнейших документа, которые определяют суть работы Совета Европы, — устав и регламент».
«Устав является основополагающим документом, в нем декларируется равенство прав всех участников, — акцентировал внимание политик. — Именно из этого равенства и исходим мы, депутаты Госдумы, и наши коллеги, представители Совета Федерации».
Мы считаем, что нынешняя ситуация, которая сложилась вокруг работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, недопустима, неприемлема.
Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса
10 октября 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.
10 декабря комитет по регламенту ПАСЕ выступил против лишения национальных делегаций права принимать участие в выборах генерального секретаря организации и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако, как заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, РФ не устраивает частичное восстановление полномочий ее делегации в ПАСЕ, она рассчитывает на «полное и безоговорочное восстановление всех прав» делегации и «разработку таких правил процедуры, которые бы исключили повторение подобных действий со стороны арифметического большинства этой ассамблеи».