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19:05 (мск), источник: ТАСС

Госдума получила предложение от ПАСЕ сформировать делегацию для участия в зимней сессии

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/ — Вице-спикер нижней палаты Петр Толстой сообщил, что Дума планирует дать ответ через неделю.

Госдума получила письмо от секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи и планирует ответить на него через неделю. Об этом сообщил в среду журналистам вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

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«Как вы знаете, с 21 января начинается очередная сессия ПАСЕ, — сказал он. — Государственная дума получила письмо от секретаря ПАСЕ с предложением сформировать делегацию».

«Сегодня этот вопрос подробно обсуждался на Совете Госдумы, все члены Совета, представители всех фракций сошлись во мнении, что необходимо, поддерживая постоянный диалог с нашими коллегами ПАСЕ как на двусторонней основе, так и непосредственно с этой организацией, еще раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по поводу нашего дальнейшего участия в этой организации», — подчеркнул Толстой.

В связи с этим он напомнил, что «существует два важнейших документа, которые определяют суть работы Совета Европы, — устав и регламент».

«Устав является основополагающим документом, в нем декларируется равенство прав всех участников, — акцентировал внимание политик. — Именно из этого равенства и исходим мы, депутаты Госдумы, и наши коллеги, представители Совета Федерации».

Мы считаем, что нынешняя ситуация, которая сложилась вокруг работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, недопустима, неприемлема.
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Россия и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016—2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положение о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

10 октября 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы.

10 декабря комитет по регламенту ПАСЕ выступил против лишения национальных делегаций права принимать участие в выборах генерального секретаря организации и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако, как заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, РФ не устраивает частичное восстановление полномочий ее делегации в ПАСЕ, она рассчитывает на «полное и безоговорочное восстановление всех прав» делегации и «разработку таких правил процедуры, которые бы исключили повторение подобных действий со стороны арифметического большинства этой ассамблеи».

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