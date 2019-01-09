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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогозин назвал отзыв приглашения в США «чудесной Санта-Барбарой»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК заявил, что готов принять в России директора NASA Джима Брайденстайна и потенциальных американских заказчиков. Отзыв его приглашения в США господин Рогозин назвал «эпизодом противостояния» между американским президентом Дональдом Трампом и Конгрессом США. Из-за срыва встречи глав «Роскосмоса» и NASA пострадает американская сторона, считает Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА "Новости"
Это какая-то чудесная Санта-Барбара. Мы в отношениях с нашими партнерами руководствуемся интересами своей страны, а не отдельных политиков.
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«Интересы нашей страны — поддерживать сотрудничество в космосе, поскольку космос ошибок не прощает и правила поведения в космосе написаны кровью», — добавил глава «Роскосмоса».

В российской госкорпорации сказали, что не отказываются от сотрудничества с NASA, несмотря на отмену визита Дмитрия Рогозина в США. «Мы выполняем взятые на себя обязательства по заключенным договорам с NASA и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роскосмоса».

Об аннулирования приглашения Дмитрия Рогозина в США глава NASA объявил в первых числах января. Но, как стало известно «Ъ», «Роскосмос» до сих пор не получил из Вашингтона формального отказа в организации визита, намеченного на февраль 2019 года.

Подробности — в публикации «Ъ» «От NASA ждут особого неприглашения».

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