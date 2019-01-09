Москва обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора
Москва. 9 января. INTERFAX.RU — МИД РФ упрекнул японскую сторону в искажении сути договоренностей лидеров двух стран.
Москва. 9 января. INTERFAX.RU — МИД РФ упрекнул японскую сторону в искажении сути договоренностей лидеров двух стран.
МИД РФ обвинил японскую сторону в грубом искажении сути договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса по проблеме мирного договора и в попытках искусственно нагнетать атмосферу вокруг этого вопроса.
9 января посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил ему, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре.
«Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров», — говорится в сообщении МИД РФ.
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