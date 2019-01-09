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20:09 (мск), источник: Интерфакс

Москва обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — МИД РФ упрекнул японскую сторону в искажении сути договоренностей лидеров двух стран.

Источник: AP 2019

МИД РФ обвинил японскую сторону в грубом искажении сути договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса по проблеме мирного договора и в попытках искусственно нагнетать атмосферу вокруг этого вопроса.

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9 января посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил ему, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре.

«Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров», — говорится в сообщении МИД РФ.

Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования.
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Территориальные претензии Японии

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Как сообщалось, в конце ноября прошлого года сахалинская областная Дума обратилась к МИД России с просьбой исключить территориальный вопрос из переговорного процесса по мирному договору между РФ и Японией. Позже, в декабре в Южно-Сахалинске прошел митинг против идеи передачи Южных Курил Японии.

Перед этим в Сингапуре состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что на них не обсуждали вопрос передачи Курил Японии. Он добавил, что «обсуждались вопросы, связанные с совместной экономической деятельностью» России и Японии на Южных Курилах.

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