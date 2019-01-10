Четыре гражданства и страничка «ВКонтакте». Что известно о Поле Уилане, которого в России подозревают в шпионаже

Пол Уилан — не только гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии, но и патриот России. Если шпион должен быть незаметным, то это не его случай. «Пусть Россия забирает Аляску, если возьмет заодно и Сару Пэлин», «С днем защитника Отечества!» — это писал Пол Уилан на своей страничке ВКонтакте: из всех соцсетей для общения он выбрал ту, серверы которой находятся не в США.

«Он присылал свои фотографии, называл свой адрес в США, разве шпионы делают это?» — спрашивают сегодня его друзья в России.

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RTVI удалось переговорить с пятью знакомыми Уилана в соцсети; на условиях анонимности они рассказали, что Пол заводил знакомства сам — писал кадетам военных училищ, что хочет учить русский, а сам может учить их английскому. Искал ли он секреты? Но у его друзей и не было доступа к секретам. «За тобой по-прежнему следит КГБ?» — в шутку написал один знакомый накануне ареста. Пол посмеялся.

На следующий день в гостинице «Метрополь» его задержали сотрудники ФСБ. При обыске у него нашли флешку с именами сотрудников секретного ведомства; Уилана обвинили в шпионаже. Почему флешка? Кто ее принес? На сайте Мосгорсуда нет никаких данных о том, что еще кого-то арестовали за измену.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, в СИЗО «Лефортово» Уилан чувствует себя бодро и уверенно, хотя даже толком не говорит по-русски и общается через переводчика.

«На удивление, никакой подавленности я не заметил. Достаточно уверенно себя ведет, корректно. Даже с определенной долей юмора», — рассказал RTVI Жеребенков. .

О том, что Пол Уилан никакой не шпион, заявил и его брат-близнец Дэвид. Из объяснений Дэвида следует, что семья довольно мало знала о Поле: «Мы не обсуждали работу. <…> Почему он интересовался Россией — не знаю».

Что вообще о нем известно? Жил в штате Мичиган, до 2016 года работал в агентстве по подбору персонала Kelly Services, которое, кстати, рекомендовало людей в Оргкомитет сочинской Олимпиады (эта новость наделала много шума в России). Кое-что о своей работе Уилан рассказал на судебных слушаниях в США, где он выступал как свидетель: «Я управляю расследованиями. Я управляю персоналом. Я занимаюсь закупками электроники, программ».

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На самом деле он расследовал кражи в компании, курение в неположенных местах, случаи сексуального домогательства — ничего драматичного. С 2003-го по 2008-й Уилан служил морпехом в Ираке, после чего его уволили оттуда из-за ненадлежащего поведения и хищений. До этого Уилан работал в полиции. Недавно фотография Пола появилась в журнале фирмы Whelan Security, но сам он говорил, что никаких родственных связей с руководством этой фирмы у него нет. Также Уилана связывали с магазином по продаже стрелкового оружия в США. Его последнее место работы — фирма BorgWarner, в которой заявляют, что Уилан был в Москве по своим частным делам.

Нам удалось найти старую страничку Пола Уилана в интернете — с тех времен, когда он только начинал интересоваться Россией. В 2011-м году она была удалена, вместе почти со всеми фотографиями, но в архиве осталась текстовая версия. «Русские приключения Павлика» — пишет о себе Пол. Он рассказывает, что увидел Москву и Петербург, встретил гостеприимных русских, посмотрел на здание Лубянки, а также позаимствовал для коллекции кусок брусчатки с Красной площади и подстаканник. Почему мы уверены, что это его страница? Потому что на ней сохранилась его старая фотография со служебной собакой.

Бывшие сотрудники ЦРУ сейчас говорят, что с таким послужным списком и такой легендой никто бы не отправил шпиона в Москву собирать информацию малой ценности.