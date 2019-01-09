ПАСЕ заявила, что не писала России о «шести полах»

Источник: РИА Новости

Ранее ряд СМИ со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого сообщили, что ПАСЕ в письме в адрес Госдумы предложила сформировать делегацию для участия в зимней сессии «с учетом деления сенаторов и депутатов на шесть полов».

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«В документе речь не шла о шести полах, только о сбалансированном представительстве женщин и мужчин — в той же пропорции, что и национальном парламенте», — сказали собеседники агентства. В Парламентской ассамблее отметили, что текст письма не отличался от ранних подобных писем.

«Генсек ПАСЕ присылает это письмо каждый год, оно стандартное», — сообщили пресс-службе ассамблеи. В пресс-службе напомнили, что это делается в соответствии с правилом шесть пункт два правил процедур Ассамблеи.