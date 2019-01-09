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9 января, источник: РИА Новости

ПАСЕ заявила, что не писала России о «шести полах»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы в письме в адрес России с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии говорила не о «принципе шести полов», а только о сбалансированном представительстве женщин и мужчин, пояснили РИА Новости в ассамблее.

Источник: РИА Новости

Ранее ряд СМИ со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого сообщили, что ПАСЕ в письме в адрес Госдумы предложила сформировать делегацию для участия в зимней сессии «с учетом деления сенаторов и депутатов на шесть полов».

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«В документе речь не шла о шести полах, только о сбалансированном представительстве женщин и мужчин — в той же пропорции, что и национальном парламенте», — сказали собеседники агентства. В Парламентской ассамблее отметили, что текст письма не отличался от ранних подобных писем.

«Генсек ПАСЕ присылает это письмо каждый год, оно стандартное», — сообщили пресс-службе ассамблеи. В пресс-службе напомнили, что это делается в соответствии с правилом шесть пункт два правил процедур Ассамблеи.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016—2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

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