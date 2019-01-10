О Курилах не так передали
Что не понравилось России в подготовке Японии к переговорам Владимира Путина и Синдзо Абэ.
Что не понравилось России в подготовке Японии к переговорам Владимира Путина и Синдзо Абэ.
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки вчера был вызван в МИД РФ в связи с последними заявлениями Токио, призвавшего «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». По версии Москвы, в Токио грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года. Жесткое заявление МИД РФ стало ответом на развернутое правительством Японии информационное наступление накануне переговоров
Как заявил после встречи с послом Кодзуки замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, «в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией».
Особую озабоченность российской стороны вызвали призывы «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии».
Кроме того, российская сторона считает, что в Токио явно торопят события, заявляя, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре.
По словам господина Моргулова, главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров.
Жесткое заявление МИД РФ, сделанное незадолго до намеченного на вторую половину января визита в Россию
Премьер Абэ никогда столь часто не произносил слова «Россия» и «острова», как в эти дни января. Они звучали в его телевизионном интервью, в выступлении перед представителями высших политических и общественных кругов в Токио, на встрече с избирателями и, наконец, во время ритуального посещения родового кладбища в городе Нагато на крайнем
К могиле отца, знаменитого в свое время политика и министра иностранных дел, Синдзо Абэ пришел с женой и матерью, оставив за пару десятков метров сопровождавших его многочисленных репортеров. Это представление делалось именно для них: после молитвы у каменного обелиска премьер тут же сообщил журналистам, что у могильного камня дал клятву приложить все силы к скорейшему заключению мирного договора с Россией.
Его отец, Синтаро Абэ, считал это своей миссией и даже смертельно больным, в инвалидной коляске нашел силы встретиться в апреле 1991 года с президентом СССР Михаилом Горбачевым, пытаясь уговорить его махнуть рукой на Южные Курилы ради вечной дружбы с Токио.
В ней СССР выразил готовность передать соседу южнокурильский остров Шикотан и прилегающую гряду ныне необитаемых островков, которую японцы именуют Хабомаи и ради удобства считают на переговорах за один остров. Однако это предполагалось сделать лишь после подписания договора.
Декларация, положившая конец состоянию войны между Москвой и Токио, ратифицирована парламентом Японии и президиумом Верховного совета СССР — это важнейший документ в их послевоенных отношениях. Президент Путин неоднократно говорил, что признает договоренности 1956 года, однако, по его словам, пункт о передаче островов носит слишком общий характер, трактоваться может
Премьер Абэ, например, заявил, что Токио готов согласиться с присутствием российского населения на островах после их передачи Японии.
«Мы не будем говорить, чтобы они уходили оттуда», — сказал Синдзо Абэ в интервью телеканалу «ТВ Асахи».
Некоторые расценили такую фразу как намек на референдум, но, судя по всему, японский премьер вряд ли имеет это в виду: референдум — дело опасное, результат его не гарантирован.
В 90-х годах в японской печати появлялись сообщения о том, что желающим выехать в Россию Токио будет готов выплатить после передачи территорий достаточно щедрые подъемные. Теперь разговоры об этом не ведутся, а премьер Абэ скорее склонен говорить о «сосуществовании» россиян и японцев на островах. Судя по всему, в Токио не видят в этом особой проблемы — ведь население того же Шикотана недотягивает до 3 тыс. человек, а правительство Японии намерено в течение предстоящих пяти лет завезти в страну не менее 340 тыс. иностранных рабочих и специалистов для восполнения нехватки трудовых ресурсов. Сейчас активно разрабатываются программы их социальной и культурной адаптации, которые потенциально могут быть применены и к жителям Южных Курил.
Куда более подробно Токио изложил свое видение финансовой стороны предполагаемой сделки по островам. Газета «Иомиури» сообщила, что правительство Абэ намерено вместе с заключением мирного договора подписать с РФ соглашение о взаимном отказе от материальных претензий.
Депортированные оттуда японские жители, по его логике, были принудительно лишены на островах своих земельных участков, другой собственности, потеряли право на рыбный промысел и прочие виды доходов.
Сейчас в Японии насчитывается около 6 тыс. бывших жителей островов и их прямых наследников, документы на потерянное имущество в основном сохраняются. До сих пор Токио считал себя вправе потребовать при передаче территорий возмещения убытков или возвращения собственности. Однако теперь, если верить «Иомиури», правительство готово взять такие компенсации на себя и выплатить их из госбюджета Японии. Одновременно, судя по всему, оно ждет, что и Россия не будет выставлять встречные претензии при передаче островов — например, требовать возмещения расходов на инфраструктуру, созданную там после 1945 года.
В то же время, по данным газеты, Токио намерен подумать о том, чтобы все же предоставить России материальное вознаграждение за переданные острова.
Делать это вроде бы предполагается в форме «экономической помощи», ее сумма пока не называется, а официально Токио такие сообщения не комментирует.
Однако важно то, что отказ от требования компенсаций потенциально может привести к ослаблению или вообще исчезновению тезиса о «незаконной оккупации» Южных Курил. А от этого можно перекинуть мостик и к признанию, пусть и в
Наименее внятным выглядит пока ответ правительства Японии на высказываемые российской стороной опасения по поводу того, что на островах после их передачи могут появиться американские военные объекты. Премьер Абэ пока лишь заявляет, что союз между Токио и Вашингтоном отвечает интересам России и не угрожает ее безопасности. Однако о
Он уже заявил в ходе выступления в Вашингтоне, что мирный договор между Москвой и Токио нужен и Соединенным Штатам, поскольку станет инструментом сдерживания амбиций Китая. Кстати, в среду командующий вооруженными силами США в Японии генерал Джерри Мартинес сказал журналистам, что у Вашингтона «на данном этапе» нет планов размещать войска на части Южных Курил в случае ее перехода к Токио.
В любом случае складывается впечатление, что премьер Абэ готов отказаться от извечного японского требования «верните все четыре северных острова» и подписать мирный договор с Москвой на основе положений 1956 года с некоторой утешительной добавкой.
Например, в виде обещания продолжить и после этого дискуссии о судьбе остающихся у России самых больших и населенных островов Кунашир и Итуруп или в форме создания на них особого экономического района с льготами для японцев — допустим, с правом безвизового въезда.
Такой подход в целом поддерживают, по данным опросов, большинство жителей Японии. Они же, как свидетельствуют социологические исследования, не слишком верят в то, что острова реально вернутся. Трудно сказать, насколько убежден в этом сам премьер Абэ, — ведь на могиле отца он поклялся лишь «приложить все усилия» к достижению своей заветной цели.