Японский эксперт: визит Абэ в Россию могут отменить или отложить

Источник: РИА Новости

«При самом худшем сценарии развития событий визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, который намечался на 21 января, может быть отменен. Или, по крайней мере, отложен. Например, до мая, когда Абэ может принять участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Его выступление на телеканале “Асахи” в начале января, а также статья газеты “Иомиури” могли быть восприняты в России как оскорбление», — считает эксперт.

В начале января Абэ заявил о том, что Япония не собирается выселять российских граждан, проживающих сейчас на территории четырех островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи в случае передачи островов Японии. Статья в «Иомиури» говорит о том, что Япония может отказаться от требований компенсации от России бывшим японских гражданам этих островов.

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«Об этом оба лидера должны были заявить или не заявить на совместной пресс-конференции по итогам визита Абэ. А так получается, что инициатива целиком на стороне Японии, и об этом недвусмысленно сказано в заявлении российского МИД. Кроме того, (глава МИД РФ Сергей — ред.) Лавров неоднократно говорил о том, что переговоры о мирном договоре должны вестись на основе безусловного признания Японией итогов Второй мировой войны. А в данном случае разговоры о том, что Япония не будет выселять русских с островов или сама заплатит компенсацию своим гражданам, ранее проживавшим на этих островах, могут быть восприняты в России как непризнание итогов Второй мировой войны, так как вопрос компенсаций подразумевает незаконную оккупацию островов Россией», — уточнил эксперт.

В то же время политолог отметил, что налицо определенное расхождение в той информации, которой оперирует Япония, и в той, на которую опирается российский МИД.

«Вообще, откровенно говоря, есть ощущение, что информация, которой владеет Абэ, и которой располагает (президент РФ Владимир — ред.) Путин — это разная информация. Настораживает также, что есть ощущение, что информация российского МИД во многом основывается на том, что передают СМИ», — выразил свою озабоченность эксперт. Главе МИД Японии придется трудно.

Визит главы японского МИД Таро Коно будет проходить в непростой обстановке, считает Накамура.

«Я думаю, ему придется выслушать много неприятного от Лаврова и, возможно, поехать домой с предложением России отложить встречу на высшем уровне, которая планировалась на 21 января. В худшем случае без указания новой даты. Я думаю, что саммит Путина и Абэ может состояться 21 января только в случае, если Коно сделает заявление о признании итогов Второй мировой войны. А это очень непростое решение», — заключает эксперт.

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В среду посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России в связи с участившимися высказываниями японского руководства по проблематике мирного договора, которые в Москве были восприняты как «попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования».

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.