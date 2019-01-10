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10:42 (мск), источник: Esquire

Трамп сделал ошибку в слове forest (лес). Теперь его называют Форрестом Трампом

Президент США допустил в твиттере ошибку, написав слово forest (лес) c двумя буквами r вместо одной. В соцсетях не упустили возможности снова пошутить над президентом.

Источник: AP 2019

После обращения к нации из Овального кабинета Белого дома президент США Дональд Трамп написал твит, где выразил свое недовольство неэффективностью властей в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии. Глава государства написал, что распорядился прекратить оказывать региону финансовую помощь в этой области.

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«Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для [борьбы] с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли. До тех пор, пока они не приведут свои законы в порядок, что маловероятно, я приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям больше не выделять деньги. Это позорная ситуация в плане жизней и денег!», — написал Трамп.

Однако президент допустил в сообщении орфографическую ошибку. Слово forest («лес») он написал с двумя r — forrest.

В итоге вместо существительного получилось мужское имя Форрест, известное по фильму «Форрест Гамп».

И хотя ошибка вскоре была исправлена, пользователи твиттера успели сделать несколько мемов и фотожаб про президента США и героя Тома Хэнкса в культовом фильме. Так, Дональд Трамп «превратился» в Форреста Трампа.

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Напомним, в ноябре 2018 года в Калифорнии вспыхнули сильнейшие в истории пожары. В результате погибли более 80 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений.

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