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12:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональд Трамп может пропустить форум в Давосе из-за shutdown

Белый дом рассматривает возможность отмены визита президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе из-за частичной приостановки работы американского правительства (shutdown), сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из президентской администрации.

Источник: AP 2019

Крайний срок принятия решения об участии господина Трампа в форуме — 22 января, когда мероприятие стартует.

Напомним, в декабре пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме. В Кремле не исключили участие президента во Всемирном экономическом форуме.

Подробнее о возможном участии Владимира Путина в давосском форуме читайте в публикации «Ъ FM».

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