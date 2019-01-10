Дональд Трамп может пропустить форум в Давосе из-за shutdown
Белый дом рассматривает возможность отмены визита президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе
Белый дом рассматривает возможность отмены визита президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе
Крайний срок принятия решения об участии господина Трампа в форуме — 22 января, когда мероприятие стартует.
Напомним, в декабре
Подробнее о возможном участии Владимира Путина в давосском форуме читайте в публикации «Ъ FM».