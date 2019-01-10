В суд поступила жалоба на арест подозреваемого в России в шпионаже американца Уилана
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/ — Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/ — Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.
Лефортовский суд Москвы в четверг получил апелляционную жалобу на решение об аресте американца Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в
«Жалоба адвоката на постановление о заключении Уилана под стражу поступила в суд. Дата рассмотрения еще не назначена», — сказала
ФСБ России 28 декабря прошлого года задержала в Москве Уилана «при проведении им шпионской акции». Следственным управлением спецслужбы в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Помимо подданства Ирландии, у Уилана есть гражданство Великобритании, Канады и США. 2 января его посетил в следственном изоляторе «Лефортово» посол США в России Джон Хантсман.