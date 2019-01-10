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13:28 (мск), источник: ТАСС

В суд поступила жалоба на арест подозреваемого в России в шпионаже американца Уилана

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/ — Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Лефортовский суд Москвы в четверг получил апелляционную жалобу на решение об аресте американца Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Жалоба адвоката на постановление о заключении Уилана под стражу поступила в суд. Дата рассмотрения еще не назначена», — сказала пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщал, что направил апелляцию на решение суда о заключении его клиента под стражу по почте. В жалобе защитник просит отпустить Уилана под залог.

ФСБ России 28 декабря прошлого года задержала в Москве Уилана «при проведении им шпионской акции». Следственным управлением спецслужбы в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Помимо подданства Ирландии, у Уилана есть гражданство Великобритании, Канады и США. 2 января его посетил в следственном изоляторе «Лефортово» посол США в России Джон Хантсман.

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Задержанного в России за шпионаж Пола Уилана посетили представители США
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8 января© Ньюстюб
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