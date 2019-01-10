В суд поступила жалоба на арест подозреваемого в России в шпионаже американца Уилана

Лефортовский суд Москвы в четверг получил апелляционную жалобу на решение об аресте американца Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Жалоба адвоката на постановление о заключении Уилана под стражу поступила в суд. Дата рассмотрения еще не назначена», — сказала пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщал, что направил апелляцию на решение суда о заключении его клиента под стражу по почте. В жалобе защитник просит отпустить Уилана под залог.