Shutdown в США может повлиять на рынок IPO

Дело в том, что в данный момент из 4 436 сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) свою работу продолжают лишь 285 сотрудников. Поэтому SEC не может полноценно участвовать в подготовке к размещению акций ряда компаний на американских биржах, которые были намечены на январь. The Wall Street Journal сообщает по меньшей мере о трех таких размещениях — биотехнологических компаний Gossamer Bio Inc, Alector Inc. и подразделения крупного инвестфонда Blackstone Group под названием Alight Solutions.