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14:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Shutdown в США может повлиять на рынок IPO

По данным американских СМИ, бюджетный кризис в США, приведший к закрытию значительной части государственных учреждений и агентств (shutdown), может негативно отразиться на рынке IPO.

Источник: Reuters

Дело в том, что в данный момент из 4 436 сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) свою работу продолжают лишь 285 сотрудников. Поэтому SEC не может полноценно участвовать в подготовке к размещению акций ряда компаний на американских биржах, которые были намечены на январь. The Wall Street Journal сообщает по меньшей мере о трех таких размещениях — биотехнологических компаний Gossamer Bio Inc, Alector Inc. и подразделения крупного инвестфонда Blackstone Group под названием Alight Solutions.

Несмотря на то что январь и первый квартал в целом традиционно являются не самым активным периодом для IPO в США, американские наблюдатели опасаются, что shutdown окажет влияние на нормальную работу SEC и рынок размещений в целом.

Дело в том, что нынешний бюджетный кризис уже стал одним из самых длинных в истории страны, ситуация осложняется еще и тем, что до сих пор неизвестно, когда президент и Конгресс смогут достичь соглашения по бюджету и возобновить нормальную работу государственных учреждений.

Подробнее о приостановке работы правительства США читайте в публикации «Ъ» «Вашингтон распустил чиновников».

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