Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий

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Россия и Великобритания договорились о частичном восполнении состава дипмиссий, но говорить о восстановлении численности в полном объеме еще рано, заявили «Интерфаксу» в четверг в посольстве РФ в Великобритании.

«В декабре впервые с марта месяца Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран. Таким образом, произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов», — сказал представитель российской дипмиссии в Лондоне.

В посольстве заявили, что рассматривают возобновление выдачи виз дипломатам как шаг в правильном направлении.

«Но говорить о восстановлении штатной численности в полном объеме еще рано. К сожалению, британская сторона продолжает проецировать имеющиеся политические разногласия на условия функционирования посольства России в Лондоне и генконсульства в Эдинбурге, что с учетом принципа взаимности отражается и на британских учреждениях в нашей стране. Диалог по этим вопросам будет продолжен», — подчеркнули в посольстве.

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Накануне в посольстве Великобритании в Москве «Интерфаксу» сообщили, что новых договоренностей по численности дипломатов нет. «У нас был непрерывный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы регулярно обмениваемся визами для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никаких новых договоренностей согласовано не было», — заявил представитель британской миссии.

В декабре прошлого года посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января будущего года.

У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена. Александр Яковенко посол РФ в Лондоне