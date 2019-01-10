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14:46 (мск), источник: ТАСС

Томос об автокефалии новой украинской церкви вернулся из Стамбула на Украину

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/ — В среду томос подписали все архиереи синода Константинопольского патриархата.

Источник: РИА "Новости"

Томос о предоставлении автокефалии новой украинской церкви после подписания всеми членами синода Константинопольского патриархата вернулся из Стамбула на Украину.

«Вчера томос вернули в Константинополь, чтобы его подписали, а сегодня утром он вернулся на Украину», — сообщил украинский президент Петр Порошенко во время богослужения в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно, куда он прибыл с рабочей поездкой.

В этот момент священнослужители внесли в храм текст томоса. «Вот он, томос, который ждали поколения украинцев», — воскликнул глава государства.

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В канун православного Рождества, 6 января, томос о предоставлении автокефалии был официально в Киеве вручен главе новой церковной структуры митрополиту Епифанию. Однако, как ранее пояснял руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш, на момент вручения документ был подписан «только Константинопольским патриархом, а на нем должны быть подписи всех членов святейшего синода Константинопольского патриархата». Без этих подписей указ об автокефалии был недействительным. В связи с этим томос был вновь отправлен в Стамбул, где в среду, 9 января, был, наконец, подписан всеми архиереями синода Константинопольского патриархата.

Хранить эту церковную грамоту будут в церковном архиве Святой Софии.

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. В апреле прошлого года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. В начале октября Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух раскольнических украинских церквей (Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви) и объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии.

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15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором представители двух раскольнических украинских церквей (Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви) объявили о создании новой церковной структуры на Украине и выбрали ее главой митрополита Епифания. Тогда же Константинопольский патриарх Варфоломей озвучил дату вручения томоса новой церкви — 6 января.

Согласно тексту документа, Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины, все «значительные вопросы» новая церковь (Православная церковь Украины) должна решать через Константинополь. Кроме того, она не может назначать епископов или создавать парафии за пределами Украины, а также не может самостоятельно производить миро для богослужений, в отличие от канонической Украинской православной церкви.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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