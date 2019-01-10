Лукашенко пригрозил Москве потерей «единственного союзника» на западном направлении
Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять «единственного союзника» на западном направлении
Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять «единственного союзника» на западном направлении
«Не надо считать, что это (отсутствие компенсации от Москвы за налоговый маневр — ИФ) катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — заявил Лукашенко на совещании с правительством в четверг в Минске.
При этом он вновь призвал правительство «не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета
«Но хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени», — сказал президент.
По его мнению, «заработать дополнительные $400 млн для Беларуси не проблема». «По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси — под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой», — убежден Лукашенко.
В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета
Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов 14 декабря заявил журналистам, что Россия не давала Белоруссии
«Мы говорим — ну слушайте, мы с вами братья, но не настолько, что должны субсидии (предоставлять — ИФ). Белорусы тоже субсидируют свое сельское хозяйство, субсидируют свои подотрасли, мы же не говорим о том, что наша сельскохозяйственная продукция становится неконкурентной, потому что у них есть субсидия», — сказал Силуанов.
25 декабря по итогам
Через четыре дня, 29 декабря, президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве продолжили обсуждение налогового маневра в российском
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