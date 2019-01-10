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15:29 (мск), источник: RTVi

Лукашенко назвал глупыми разговоры об объединении России и Белоруссии

На совещании о социально-экономическом развитии Белоруссии президент страны Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что Белоруссия объединится с Россией. Об этом 10 января сообщает агентство БелТА.

Источник: РИА "Новости"

По словам Лукашенко, разговоры об объединении двух стран, а также слухи об автокефалии для церкви Белоруссии «глупые» и «притянутые за уши». Он заверил собеседников, что они с Владимиром Путиным даже не выносят подобные вопросы в повестку.

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Он напомнил, что несколько лет назад обе страны подписали договор о создании Союзного государства, по которому и планировали развивать отношения. Участники соглашения должны были принять общую Конституцию организации, но «Россия отказалась в свое время идти этим путем», — заметил Лукашенко. Поэтому сегодня нужно «садиться за стол и смотреть», что союзники могут решить по этому договору, «на что мы можем без всякого давления пойти».

Глава Белоруссии также отметил, что отношения между странами должны развиваться только на равноправной основе, «потому что это фундаментальные принципы построения любого союза». «А не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России», — уточнил президент. Кроме того, подобные решения нужно согласовывать с народами государств, поэтому об их объединении «речи не идет».

Лукашенко рассказал, что Владимир Путин придерживается того же мнения: Россия не сможет пойти на такой шаг, учитывая возможные последствия.

Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

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