Помпео подтвердил, что США выведут войска из Сирии
КАИР, 10 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на совместной
КАИР, 10 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на совместной
США продолжат поддерживать борьбу с «Исламским государством"* в разных местах. Что касается вывода американских войск из Сирии, то президент принял это решение, и это решение будет выполнено. Никаких противоречий нет.
Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте также: