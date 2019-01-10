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16:30 (мск), источник: РИА Новости

Помпео подтвердил, что США выведут войска из Сирии

КАИР, 10 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри подтвердил, что США выведут свои войска из Сирии. Пресс-конференцию транслировало египетское телевидение.

Источник: AP 2019
США продолжат поддерживать борьбу с «Исламским государством"* в разных местах. Что касается вывода американских войск из Сирии, то президент принял это решение, и это решение будет выполнено. Никаких противоречий нет.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы международной коалиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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