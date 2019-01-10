Российских студентов уравняют в правах на отсрочку от армии
Студентам, не получившим отсрочку по возрасту, дадут ее для поступления в магистратуру.
Студентам, не получившим отсрочку по возрасту, дадут ее для поступления в магистратуру.
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о возможности получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе для тех россиян, которым исполнилось 18 лет во время обучения в школе. Как поясняют законодатели, сейчас такие молодые люди при получении высшего образования находятся в неравных условиях с теми, кто достиг совершеннолетия после школы. Подготовленная депутатами инициатива уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы, сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе
Сейчас молодые люди, достигшие 18 лет в старших классах и в связи с этим использовавшие первую отсрочку от службы в вооруженных силах, второй раз воспользоваться этим правом могут при поступлении в бакалавриат. Однако для продолжения обучения в магистратуре получить отсрочку уже не могут. Тем временем у их сверстников, окончивших школу 17-летними, такая возможность есть.
Авторами поправок стали депутаты Госдумы