Российских студентов уравняют в правах на отсрочку от армии

Источник: Коллаж Daily Storm

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о возможности получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе для тех россиян, которым исполнилось 18 лет во время обучения в школе. Как поясняют законодатели, сейчас такие молодые люди при получении высшего образования находятся в неравных условиях с теми, кто достиг совершеннолетия после школы. Подготовленная депутатами инициатива уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы, сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — пояснил Володин.

Изменение позволит юношам, которым исполнилось 18 лет в школе, получить вторую отсрочку от армии при поступлении в магистратуру. Таким образом, поправки уравнивают их с другими учащимися, которые имели отсрочку по возрасту при зачислении на первый курс вуза.

Сейчас молодые люди, достигшие 18 лет в старших классах и в связи с этим использовавшие первую отсрочку от службы в вооруженных силах, второй раз воспользоваться этим правом могут при поступлении в бакалавриат. Однако для продолжения обучения в магистратуре получить отсрочку уже не могут. Тем временем у их сверстников, окончивших школу 17-летними, такая возможность есть.