Пилотов самолетов вновь предупредили о проблемах с GPS на севере Норвегии
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Норвежское авиационное управление выпустило предупреждение для пилотов самолетов о проблемах с
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Норвежское авиационное управление выпустило предупреждение для пилотов самолетов о проблемах с
Предупреждение, указывает оно, продлится до конца месяца. По данным финского телеканала MTV3, предупреждение распространяется также на несколько десятков километров территории Финляндии.
В конце прошлого года минобороны Норвегии выступило с утверждением, что РФ вмешивалась в работу GPS во время проведения учений НАТО Trident Juncture. Норвежское ведомство заявило, что «в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушение сигнала [GPS]» и что «за этим стоят российские силы на Кольском полуострове». Затем МИД Финляндии также опубликовал утверждения, что нарушение сигнала исходило с территории РФ. При этом Норвегия и Финляндия не представили доказательств того, что нарушение шло от РФ.
В свою очередь
Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.
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