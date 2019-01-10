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17:29 (мск), источник: ТАСС

Пилотов самолетов вновь предупредили о проблемах с GPS на севере Норвегии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Норвежское авиационное управление выпустило предупреждение для пилотов самолетов о проблемах с GPS-навигацией на севере Норвегии — в районе города Киркенеса. Об этом сообщило в четверг издание Barents Observer.

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Предупреждение, указывает оно, продлится до конца месяца. По данным финского телеканала MTV3, предупреждение распространяется также на несколько десятков километров территории Финляндии.

В конце прошлого года минобороны Норвегии выступило с утверждением, что РФ вмешивалась в работу GPS во время проведения учений НАТО Trident Juncture. Норвежское ведомство заявило, что «в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушение сигнала [GPS]» и что «за этим стоят российские силы на Кольском полуострове». Затем МИД Финляндии также опубликовал утверждения, что нарушение сигнала исходило с территории РФ. При этом Норвегия и Финляндия не представили доказательств того, что нарушение шло от РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о проблемах в работе GPS-навигации во время учений НАТО и о том, что Россия может иметь какое-то отношение к этим сбоям.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.

LEON NEAL/GETTY IMAGES
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Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».

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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками. 

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Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу.

NATO
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Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии. 

NATO
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Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.

NATO
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Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.

NATO
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Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.

NATO
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Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена. 

Bundeswehr
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Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.

Bundeswehr
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Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии. 

NATO
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Вертолет Cougar ВВС Нидерландов. 

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Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.

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В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.

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Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.

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