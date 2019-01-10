Пилотов самолетов вновь предупредили о проблемах с GPS на севере Норвегии

В конце прошлого года минобороны Норвегии выступило с утверждением, что РФ вмешивалась в работу GPS во время проведения учений НАТО Trident Juncture. Норвежское ведомство заявило, что «в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушение сигнала [GPS]» и что «за этим стоят российские силы на Кольском полуострове». Затем МИД Финляндии также опубликовал утверждения, что нарушение сигнала исходило с территории РФ. При этом Норвегия и Финляндия не представили доказательств того, что нарушение шло от РФ.