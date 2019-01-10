В Госдуме прокомментировали проект по Курильским островам

Источник: РИА Новости

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов ранее внес в Госдуму законопроект «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», устанавливающий территориальную принадлежность Курил к Сахалинской области РФ и запрещающий применять правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий.

«В голове нет ни у кого мысли ни о какой передаче (Курильских островов), это означает пересмотр итогов Второй мировой войны. Генерал-лейтенант (Кузьма) Деревянко на эсминце “Миссури” 2 сентября 1945 года от Советского Союза подписал акт о безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне. О чем разговор?» — сказал РИА Новости Харитонов.

По словам парламентария, разговор о передаче Курильской гряды Японии не соответствует документу от 2 сентября 1945 года и «многим другим решениям».

«Завтра скажут, Калининград отдайте или еще что-то передайте, эта тема закрыта. Если хотите — заключайте мирный договор, без условий», — подчеркнул Харитонов.

Отвечая на вопрос, поддержит ли он проект закона, Харитонов заявил, что выступает против самого разговора о передаче Курил, поскольку он «претворяет намерения».

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Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи» заявил, что Япония претендует на южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу с РФ не предполагает выселения россиян, проживающих там. Также сообщалось, что японское правительство вырабатывает план, в соответствии с которым может предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации, связанных с четырьмя островами Курильской гряды, на которые претендует Токио и называет их своими «северными территориями».

В среду посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России в связи с участившимися высказываниями японского руководства по проблематике мирного договора, которые в Москве были восприняты как «попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования».

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.