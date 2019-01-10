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17:21 (мск), источник: RTVi

Алексей Венедиктов: Путин договором с Японией хочет поставить точку Второй мировой войне

Заключив мирный договор с Японией, Владимир Путин, вероятно, хочет войти в историю как человек, который поставил точку во Второй мировой войне. Такое мнение 9 января в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Источник: РИА "Новости"

После присоединения Крыма в российскую историю Путин войдет как «объединитель и спаситель», а в западную — как «разрушитель», а вот в случае с мирным российско-японским договором такой неоднозначности не будет, отметил Венедиктов.

«Человек, поставивший точку во Второй мировой войне — какой-то там Жуков, какой там Черчилль? Все, конец! Все итоги Второй мировой войны подведены. И вот он точно понимает это», — считает Венедиктов.

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При этом главред «Эха Москвы» не раз пояснял, что все это — только его догадки о настоящих мотивах российского президента. Он также отмечал, что его собеседники часто называют его «фантазии» «эмоциональным перебором».

Курильские острова, которые перед Второй мировой войной принадлежали Японии, по итогам боевых действий остались за Советским Союзом. Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Япония апеллирует к соглашениям, заключенным с царской Россией, и напоминает, что Советский Союз начал войну против нее в нарушение договора о ненападении.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию об окончании войны. В документе отмечалось, что после заключения мирного договора СССР передаст Японии острова Шикотан и Хабомаи — часть Южных Курил.

В сентябре 2018 года Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных договоренностей, а территориальные споры решить потом, «как друзья». В октябре японский премьер Синдзо Абэ рассказал, что его страна готова заключить мир с Россией, но только после того, как страны решат вопрос с принадлежностью островов.

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