NBC: одобренный Трампом прототип стены на границе можно распилить дисковой пилой

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Прототип стены на американо-мексиканской границе, вопрос финансирования которой вызвал приостановку работы федерального правительства и бюджетный кризис в Вашингтоне, легко поддается воздействию обычной дисковой пилы. Об этом свидетельствуют испытания прототипов заграждения, проведенные министерством внутренней безопасности (МВБ), сообщила в четверг телекомпания NBC.

Она представила фотографии испытаний, проведенных сотрудниками МВБ на полигоне Пого-Роу около границы с Мексикой в 2017 году. В ходе тестов предлагалось с помощью различных инструментов повредить или проделать лаз сквозь заграждения восьми различных типов, включая забор из полых внутри стальных столбов.

Все виды прототипа стены оказались уязвимыми к внешнему воздействию, а сделанный из стальных столбов легко перерезался дисковой пилой, пишет NBC.

Телекомпания напоминает, что президент США Дональд Трамп осматривал прототипы стены на данном полигоне в марте 2018 года. Глава государства сказал журналистам, что сделал выбор в пользу именно частокола из стальных столбов, внутрь которых загнаны бруски дерева, указывает телекомпания. Оказавшиеся в ее распоряжении снимки были изъяты из окончательной версии доклада, подготовленного подразделением МВБ, и преданы гласности по запросу СМИ.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, и готовы предложить лишь $1,3 млрд.