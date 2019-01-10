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20:14 (мск), источник: ТАСС

NBC: одобренный Трампом прототип стены на границе можно распилить дисковой пилой

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/ — Согласно испытаниям, проведенным министерством внутренней безопасности США, все виды прототипа стены оказались уязвимыми к внешнему воздействию.

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15
фотографий
15
фотографий

Прототип стены на американо-мексиканской границе, вопрос финансирования которой вызвал приостановку работы федерального правительства и бюджетный кризис в Вашингтоне, легко поддается воздействию обычной дисковой пилы. Об этом свидетельствуют испытания прототипов заграждения, проведенные министерством внутренней безопасности (МВБ), сообщила в четверг телекомпания NBC.

Она представила фотографии испытаний, проведенных сотрудниками МВБ на полигоне Пого-Роу около границы с Мексикой в 2017 году. В ходе тестов предлагалось с помощью различных инструментов повредить или проделать лаз сквозь заграждения восьми различных типов, включая забор из полых внутри стальных столбов.

Все виды прототипа стены оказались уязвимыми к внешнему воздействию, а сделанный из стальных столбов легко перерезался дисковой пилой, пишет NBC.
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Телекомпания напоминает, что президент США Дональд Трамп осматривал прототипы стены на данном полигоне в марте 2018 года. Глава государства сказал журналистам, что сделал выбор в пользу именно частокола из стальных столбов, внутрь которых загнаны бруски дерева, указывает телекомпания. Оказавшиеся в ее распоряжении снимки были изъяты из окончательной версии доклада, подготовленного подразделением МВБ, и преданы гласности по запросу СМИ.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, и готовы предложить лишь $1,3 млрд.

Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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