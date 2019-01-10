Трамп отказался от участия в Давосском форуме

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«Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум», — написал он в твиттере.

«С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму», — добавил президент.

Ранее Трамп, перед тем как отправиться в Техас на границу США и Мексики, заявлял, что в случае продолжения частичной приостановки работы американской администрации (шатдауна) ему придется отказаться от поездки в Давос.