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21:43 (мск), источник: Интерфакс

Трамп отказался от участия в Давосском форуме

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что из-за разногласий с Демократической партией он вынужден отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давос.

Источник: Reuters

«Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум», — написал он в твиттере.

«С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму», — добавил президент.

Ранее Трамп, перед тем как отправиться в Техас на границу США и Мексики, заявлял, что в случае продолжения частичной приостановки работы американской администрации (шатдауна) ему придется отказаться от поездки в Давос.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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