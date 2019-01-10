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10 января, источник: ТАСС

Глава МИД Эквадора считает, что Ассанжу лучше покинуть посольство страны в Лондоне

ТАСС, 10 января. Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия считает, что основателю организации WikiLeaks («Викиликс») Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство этой страны в Лондоне. Об этом глава МИД заявил в четверг в интервью радиостанции Efe Eme.

Источник: AP 2019

«Мы видим, что в сложившейся ситуации у господина Ассанжа есть два выхода: остаться [в посольстве] на неопределенный срок или сдаться [британским властями]. И мы считаем, что второй вариант лучше для него», — цитирует слова Валенсии официальный Twitter эквадорского МИД.

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Министр также добавил, что Ассанж должен соблюдать свод правил пребывания в посольстве, составленный для него эквадорскими властями. Этот протокол требует от основателя WikiLeaks воздерживаться от политических заявлений и регулирует процесс приема посетителей, доступ к коммуникации и предоставление медицинского обслуживания.

В частности, предусмотренные правила обязывают всех, кто желает увидеться с Ассанжем, в том числе представителей его защиты, раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, серийные номера смартфонов и планшетов. Основатель WikiLeaks добивался отмены протокола через суд, однако проиграл процесс.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.

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