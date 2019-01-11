Курс на поражение: самолеты — нарушители госграницы разрешат сбивать

Источник: Известия

Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать. Об этом сказано в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны. Документ позволит открыть огонь по воздушному судну-нарушителю, если есть реальная опасность, что его преднамеренное крушение приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. Это позволит в том числе предотвратить теракты, связанные с угонами самолетов. Такие меры соответствуют международному опыту, в том числе американскому, отмечают эксперты.

Минобороны разработало проект постановления правительства «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ» (документ есть в распоряжении «Известий»). В нем прописан алгоритм действий Вооруженных сил, если границу нарушит самолет, преднамеренное крушение которого может привести к экологическим бедствиям, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. Текст документа находится на стадии межведомственных согласований.

Существующий закон «О противодействии терроризму» позволяет сбивать любые гражданские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве РФ, если они не соблюдают правила его использования, не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута и при этом их действия могут привести к массовой гибели людей либо экологической катастрофе. В первую очередь речь идет о лайнерах, оказавшихся в запретных для полетов зонах.

При этом действующее постановление правительства РФ «О порядке применения оружия… в воздушном пространстве» от 1994 года запрещает сбивать самолеты — нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры.

— Новый документ должен устранить эти противоречия, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Они были заложены в законодательство после громкого международного скандала, связанного с уничтожением советскими ВВС южнокорейского Boeing, нарушившего воздушное пространство страны в 1983 году.

Под контролем ВКС

В новом проекте постановления сказано, что госграницу России в воздушном пространстве защищают соединения Воздушно-космических сил (ВКС), военных округов и Северного флота, находящиеся на боевом дежурстве по ПВО. Именно они первыми встречают нарушителей.

Согласно документу, при обнаружении такого неопознанного воздушного судна дежурные силы тут же будут приведены в готовность № 1, после чего боевые самолеты и вертолеты поднимутся в воздух, а органы управления полетами Единой системы организации воздушного движения подключатся к военным, чтобы помочь классифицировать нарушителя.

Повышенная готовность будет объявляться, если потенциальный нарушитель приблизится к госгранице на расстояние 50 км и менее (для Восточного военного округа — на 100 км, для приграничной приморской полосы — 150 км).

Дежурные силы должны будут тут же предупредить экипаж воздушного судна о его возможном вхождении в воздушное пространство РФ и помочь восстановить ориентировку. При необходимости — указать на аэродром для экстренной посадки. Если с нарушителем нельзя будет установить радиосвязь, пилоты ВКС с помощью визуальных сигналов сообщат о навигационной ошибке и необходимых дальнейших действиях.

Гражданские и военно-транспортные суда, экипаж которых отказывается выполнять радио- и визуальные команды, сначала попробуют выдворить за пределы воздушного пространства страны или принудить к посадке на аэродром. Если нарушитель всё же продолжит полет, самолеты ВКС возьмут его на сопровождение и выведут в зону, где осуществят перехват.

Сначала нарушителя визуально и по радиоканалам предупредят, что по нему из-за неподчинения откроют огонь на поражение. Перед самой атакой самолеты и вертолеты, имеющие стрелково-пушечное вооружение, последний раз заявят о серьезности своих намерений — откроют предупредительный огонь.

Если судно-нарушитель не отреагирует и на это, его собьют. При необходимости Вооруженным силам разрешено задействовать зенитные ракетные, ракетно-артиллерийские и артиллерийские средства.

В новом документе подчеркивается, что огонь на поражение возможен только в том случае, если существует реальная опасность массовой гибели людей, наступления экологической катастрофы или воздушного нападения на стратегические объекты. Если такой опасности нет, «оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются». Если самолет-нарушитель после открытия огня начал выполнять команды дежурных сил, применение оружия прекращается.

В Минтрансе и МВД, которые значатся соисполнителями по документу, на просьбу прокомментировать законопроект ответили, что его разработчиком является Минобороны. Минпромторг на момент публикации не смог предоставить ответ на запрос «Известий». Источник в военном ведомстве подтвердил разработку документа.

Предотвратить катастрофу

В СССР и России правила открытия огня по самолетам-нарушителям менялись не раз. В годы холодной войны отдать приказ об уничтожении мог оперативный дежурный зенитно-ракетного полка в звании капитана, позже — командующий армией, конечно, с последующим докладом вышестоящему командиру.

После инцидента 1983 года с южнокорейским лайнером гражданские самолеты запретили сбивать. Именно поэтому Матиас Руст, которого вели дежурные подразделения ПВО, в 1987 году смог долететь до Москвы.

Меняющаяся не в лучшую сторону ситуация с безопасностью полетов в мире требует соответствующих решений, рассказал «Известиям» экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств — участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев:

В США после 11 сентября 2001 года разрешено сбивать любые самолеты, которые представляют опасность для АЭС или других стратегических объектов. У нас закон мягче, но сама ситуация диктует новые условия. Нормативно-правовая база должна предоставить возможность военным пресечь любой теракт и предотвратить катастрофу.

За ПВО североамериканского континента отвечает Командование воздушно-космической обороны (NORAD), созданное на основе двусторонних соглашений, подписанных правительствами США и Канады. Решение об уничтожении самолета может быть принято командующим континентальным районом зоны ПВО.

Кто отдаст приказ

Все нюансы не оговоришь даже в самом подробном нормативном акте, но в нем надо четко прописать, в каких случаях можно сбивать самолет-нарушитель, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Для этого Минобороны подготовит приказ, в нем будет четкий алгоритм действий конкретных исполнителей.

Решение об уничтожении самолетов-нарушителей, скорее всего, будет принимать Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО), рассказал «Известиям» военный эксперт Антон Лавров.

— В его структуре могут сформировать рабочую группу, которая будет принимать такие решения, — рассказал он. — Она станет действовать на постоянной основе и дежурить круглосуточно, чтобы иметь возможность тут же отреагировать на ЧП. В группу должны войти офицеры всех силовых структур, что поможет избежать накладок при налаживании взаимодействия в экстренной ситуации. Руководить ее работой будет дежурный генерал НЦУО, который в случае воздушного ЧП, скорее всего, и получит право отдавать приказ открыть огонь.

Крушение самолета, направленного, например, на атомную станцию, может вызвать экологическую катастрофу национального или мирового масштаба, от которой пострадает огромное количество людей, отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич:

Во многих странах разрешено сбивать воздушные суда в подобных экстренных ситуациях. К сожалению, люди в самолете погибнут, но это позволит избежать более страшной катастрофы и многих человеческих жертв.