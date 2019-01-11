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01:20 (мск), источник: ТАСС

Демократы Сената США вновь заблокировали принятие санкций против Сирии и ее союзников

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, поддерживающий законопроект, вновь внес его в повестку работы верхней палаты законодательного органа. Дата очередного голосования будет объявлена позднее.

Источник: AP 2019

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Демократы Сената Конгресса США в четверг вновь заблокировали рассмотрение законопроекта «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» о санкциях против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана. Трансляцию вел телеканал C-Span.

В процедурном голосовании 53 сенатора-республиканца высказались за законопроект при необходимых 60 голосах, 43 законодателя (в большинстве демократы, а также присоединившиеся к ним независимые) проголосовали против. Аналогичным образом Демократическая партия смогла заблокировать инициативу и во вторник (56−46).

Демократы заявили, что не будут голосовать за рассмотрение документов, не связанных с возобновлением работы федерального правительства, вне зависимости от их содержания.

В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, поддерживающий законопроект, вновь внес его в повестку работы верхней палаты законодательного органа. Дата очередного голосования будет объявлена позднее.

О законопроекте

Инициатива предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности, в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами. Автор законопроекта республиканец Марко Рубио (от штата Флорида) предлагает закрепить в виде законодательного акта введенные против Сирии рестрикции на основании указов президента США. При этом в случае утверждения законопроекта американский лидер уже не сможет отменить действие ограничений без соответствующего одобрения со стороны Конгресса. Рубио также предлагает ввести санкции против России и Ирана за оказание помощи, в частности, военной, Сирии.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение бизнеса с данными юридическими или физическими лицами.

С 22 декабря — уже 20 дней — в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который президент США Дональд Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, и готовы предложить лишь $1,3 млрд.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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