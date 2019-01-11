Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина открыла огонь в Черном море: захвачено судно
Новое российское оружие опередило время (фото)
Травмы головы, которые меняют характер в лучшую сторону
Собчак и Виторган прокомментировали информацию о расставании
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Трамп выступил с обращением к народу Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам
Роспотребнадзор уточнил новые правила о еде, принесенной в школу из дома
Муж Пелагеи опубликовал снимок с подросшей дочкой
Продукты, которых теперь можно не бояться
8 мифов о раке, в которые пора перестать верить
Итальянская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира
Министр спорта России назвал причину новых проблем с WADA
Советский фильм включили за рубежом в число лучших картин XX века
Приведет к инсульту: чем нельзя запивать алкоголь
В Тихом океане дрейфует горящий корабль с машинами Nissan (видео)
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Москвичам посоветовали побыстрее выбросить елки
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
01:57 (мск), источник: Известия

Чайка предложил поднять зарплату прокурорам

Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей. «Известия» ознакомились с его обращением к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Глава кабмина поручил Минфину разработать соответствующие предложения.

Источник: РИА "Новости"

В случае одобрения инициативы финансовым ведомством денежное пособие работников надзорного органа может увеличиться в 2−3 раза, до 170 тыс. рублей. Таким образом, по подсчетам «Известий», бюджетные расходы вырастут в два раза и составят 8,16 млрд рублей.

В качестве обоснования своих требований Чайка ссылается на опыт зарубежных стран, где прокуроры и судьи имеют схожие права.

Кроме того, он недоволен намерениями Следственного комитета России. Его сотрудники требуют увеличения своих доходов до зарплат в прокуратуре. Однако наделение последней надзорными функциями исключает подобное равенство, считает генпрокурор.

Большинство экспертов не видят оснований для уравнивания положения российских судей и прокуроров. Они отмечают, что в зарубежной практике подобные льготы имеет лишь прокуратура, входящая в состав судебной власти. В России же данный орган обладает независимостью.

 И себе как судьям: Юрий Чайка просит в разы увеличить зарплаты прокуроров
«В современном мире большая война моментально обрушит любые цели»
Демократы заблокировали санкции против Сирии и ее союзников
Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Эксперты объяснили, когда выгодно уходить в отпуск
В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса
Девушка сделала вдохновляющее видео, снимая себя каждый день
Французский суд вынес приговор художнику Павленскому
Спорт
В UFC не считают Хабиба бойцом года — и это справедливо Лучшим признали Даниэля Кормье
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
300 рублей за литр бензина – суровая реальность севера Обменивать рога животных на топливо предлагают оленеводам в Ямальском районе ЯНАО
Кино
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале Андрей Удалов присоединился к актерскому составу мелодрамы «Наследники»
Недвижимость
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Петербуржцам из-за сосулек снесли самовольно остекленные балконы
Популярные темы на «Детях»
С лица воду не пить, говорят.. 418
Феномен Декабристов. 294
Не симпатичная и не очень умная дочь, что делать 250
Отель. Турция. 202
Леди
8 «никогда»: что нельзя покупать в масс-маркетах Что и почему лучше не покупать в Zara, Reserved, Bershka и других милых кошельку магазинах
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь