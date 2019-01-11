Чайка предложил поднять зарплату прокурорам

Источник: РИА "Новости"

В случае одобрения инициативы финансовым ведомством денежное пособие работников надзорного органа может увеличиться в 2−3 раза, до 170 тыс. рублей. Таким образом, по подсчетам «Известий», бюджетные расходы вырастут в два раза и составят 8,16 млрд рублей.

В качестве обоснования своих требований Чайка ссылается на опыт зарубежных стран, где прокуроры и судьи имеют схожие права.

Кроме того, он недоволен намерениями Следственного комитета России. Его сотрудники требуют увеличения своих доходов до зарплат в прокуратуре. Однако наделение последней надзорными функциями исключает подобное равенство, считает генпрокурор.