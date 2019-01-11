Чайка предложил поднять зарплату прокурорам
Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей. «Известия» ознакомились с его обращением к
Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей. «Известия» ознакомились с его обращением к
В случае одобрения инициативы финансовым ведомством денежное пособие работников надзорного органа может увеличиться в 2−3 раза, до 170 тыс. рублей. Таким образом, по подсчетам «Известий», бюджетные расходы вырастут в два раза и составят 8,16 млрд рублей.
Кроме того, он недоволен намерениями Следственного комитета России. Его сотрудники требуют увеличения своих доходов до зарплат в прокуратуре. Однако наделение последней надзорными функциями исключает подобное равенство, считает генпрокурор.
Большинство экспертов не видят оснований для уравнивания положения российских судей и прокуроров. Они отмечают, что в зарубежной практике подобные льготы имеет лишь прокуратура, входящая в состав судебной власти. В России же данный орган обладает независимостью.