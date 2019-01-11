СМИ узнали о подготовке Белого дома к введению режима ЧП в США

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По информации источников, Белый дом хочет направить на строительство заградительного сооружения средства, которые были выделены в 2018 г. из госбюджета на какие-либо цели и не были использованы. В частности, речь может идти о деньгах ($13,9 млрд), которые в 2018 г. Конгресс распорядился потратить на ликвидацию последствий стихийных бедствий, рассказали источники.

По их словам, Трамп настоятельно просил инженерные войска сухопутных сил США узнать, как быстро могут быть заключены с ними контракты и смогут ли они начать строительство стены в течение 45 дней после подписания необходимых документов.

Ранее Трамп впервые с момента его избрания президентом напрямую обратился к американцам. Он призвал членов парламента одобрить проект бюджета, включив в него $5,7 млрд расходов на строительство стены (около 322 км). По мнению Трампа, на южных границах США «нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности».