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05:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Минкомсвязь не поддержало законопроект о наказании за оскорбления власти в интернете

Минкомсвязь отправило в правительство отрицательное заключение на законопроект об административном наказании за оскорбления представителей власти в интернете, сообщил газете «Ведомости» замглавы министерства Алексей Волин.

Он пояснил, что используемые в проекте термины можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики уже закреплены в законодательстве.

По словам замглавы Минкомсвязи, у граждан есть конституционное право свободно высказывать свое мнение. «Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — уверен господин Волин.

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Он добавил, что у министерства аналогичные претензии к законопроекту, запрещающему распространение в интернете «недостоверной общественно значимой информации», — прописанные в нем нормы можно слишком широко трактовать.

Оба проекта закона будут обсуждаться на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике 14 января.

Инициативы были внесены под конец 2018 года. Один из законопроектов устанавливает запрет на передачу «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». Второй позволяет блокировать в соцсетях материалы, «выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Комитет по безопасности уже рекомендовал поддержать оба проекта закона.

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