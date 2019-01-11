Минкомсвязь не поддержало законопроект о наказании за оскорбления власти в интернете

Он пояснил, что используемые в проекте термины можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики уже закреплены в законодательстве.

По словам замглавы Минкомсвязи, у граждан есть конституционное право свободно высказывать свое мнение. «Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — уверен господин Волин.

Он добавил, что у министерства аналогичные претензии к законопроекту, запрещающему распространение в интернете «недостоверной общественно значимой информации», — прописанные в нем нормы можно слишком широко трактовать.

Оба проекта закона будут обсуждаться на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике 14 января.