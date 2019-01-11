NYT: Мюллер проверяет украинских посетителей инаугурации Трампа

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По информации газеты, на торжественные мероприятия в честь инаугурации президента США приехали десятки украинских политических деятелей и бизнесменов. Некоторые из них встречались с «влиятельными республиканцами, членами Конгресса и близкими союзниками президента Трампа». Часть украинских гостей могут «симпатизировать Москве».

«Некоторые украинцы, приехавшие в Вашингтон на инаугурацию, или их союзники продвигали грандиозные сделки или “мирные” планы, которые соответствовали интересам России, в том числе через отмену санкций», — говорится в публикации.

Команда Роберта Мюллера изучает, кто пригласил гостей из Украины, с кем они встречались и что обсуждали.

Среди участников торжественных мероприятий по случаю инаугурации господина Трампа издание упоминает депутатов Сергея Кивалова, Андрея Артеменко, Борислава Березу, Виталия Хомутынника, а также бизнесмена Павла Фукса. Господин Артеменко заявил, что его дважды допрашивали в ФБР и команде Роберта Мюллера по поводу предложенного им «мирного плана» для разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Напомним, Роберт Мюллер расследует «российское дело» с мая 2017 года. Его основная задача — выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Россией. Сенат и Палата представителей Конгресса США уже завершили свои расследования, придя к выводу: Москва точно вмешивалась в избирательные процессы. При этом единого мнения по поводу сговора между Дональдом Трампом и Кремлем у законодателей нет. В ноябре 2018 года Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора США Джеффа Сешенса и временно назначил на его место Мэттью Уитакера. Последний известен критикой спецпрокурора Роберта Мюллера.

Подробнее о расследовании читайте в публикации «Ъ» «“Российским вмешательством” займется новый Конгресс и новый генпрокурор».