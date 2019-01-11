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09:43 (мск), источник: RNS

Американский генерал рассказал об успехах России и КНР в разработке гиперзвукового оружия

Россия и Китай в значительной степени опередили США в исследованиях, разработке и испытаниях гиперзвукового оружия, пишет в своей статье для The Hill бывший глава штаба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Говард Томпсон.

Источник: China Academy of Aerospace Aerodynamics

В начале статьи Томпсон ссылается на доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла, в котором говорится о необходимости США более активно развивать гиперзвуковое оружие — развитие подобного вооружения предоставит США «беспрецедентно быстрый охват, глобальный доступ к целям и “эффект четвертого измерения”, эффективно сократив противникам период для принятия решения и полностью сделав существующие средства ПВО устаревшими».

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«Российские и китайские исследования, испытания и разработки гиперзвукового оружия значительно опередили работы США», — пишет Томпсон.

В качестве примера он приводит испытания российского гиперзвукового комплекса «Авангард», которые были проведены в декабре 2018 года. Скорость ракеты достигала около 27 Махов. Томпсон также ссылается на заявление заместителя главы Пентагона Майка Гриффина о том, что Китай осуществил «больше испытаний за прошедший год, чем США за последнее десятилетие», и достиг первоначального оперативного потенциала в области гиперзвукового оружия.

«Однако в настоящее время США не обладают подобными возможностями. Суровая реальность заключается в том, что наши нынешние системы противоракетной обороны, как и наше системное мышление попросту неспособны противостоять этой угрозе», — написал Томпсон.

В конце декабря 2018 года Минобороны по поручению президента России Владимира Путина провело летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Путин, давший команду на пуск, заявил, что первый полк «Авангарда» в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет развернут в 2019 году.

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Позднее вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что ракета комплекса «Авангард» способна развивать скорость до 27 Махов.

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27 декабря 2018© Ньюстюб
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