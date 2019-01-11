Американский генерал рассказал об успехах России и КНР в разработке гиперзвукового оружия

Источник: China Academy of Aerospace Aerodynamics

В начале статьи Томпсон ссылается на доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла, в котором говорится о необходимости США более активно развивать гиперзвуковое оружие — развитие подобного вооружения предоставит США «беспрецедентно быстрый охват, глобальный доступ к целям и “эффект четвертого измерения”, эффективно сократив противникам период для принятия решения и полностью сделав существующие средства ПВО устаревшими».

«Российские и китайские исследования, испытания и разработки гиперзвукового оружия значительно опередили работы США», — пишет Томпсон.

В качестве примера он приводит испытания российского гиперзвукового комплекса «Авангард», которые были проведены в декабре 2018 года. Скорость ракеты достигала около 27 Махов. Томпсон также ссылается на заявление заместителя главы Пентагона Майка Гриффина о том, что Китай осуществил «больше испытаний за прошедший год, чем США за последнее десятилетие», и достиг первоначального оперативного потенциала в области гиперзвукового оружия.

«Однако в настоящее время США не обладают подобными возможностями. Суровая реальность заключается в том, что наши нынешние системы противоракетной обороны, как и наше системное мышление попросту неспособны противостоять этой угрозе», — написал Томпсон.

В конце декабря 2018 года Минобороны по поручению президента России Владимира Путина провело летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Путин, давший команду на пуск, заявил, что первый полк «Авангарда» в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет развернут в 2019 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uLidaK35esA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что ракета комплекса «Авангард» способна развивать скорость до 27 Махов.