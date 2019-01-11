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10:12 (мск), источник: Интерфакс

США начали вывод военной техники из Сирии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — США уже вывели из Сирии первую партию наземной военной техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Источник: AP 2019

«Некоторое количество грузов уже вывезено», — приводит телеканал слова источника.

В сообщении отмечается, что по соображениям безопасности не уточняется, какие грузы и каким транспортом вывозятся в первую очередь, а также из каких районов Сирии. По мнению телеканала, начат вывод оборудования из северных районов.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявив о решении вывода войск из Сирии, говорил о том, что это займет около двух месяцев. Позднее он согласился с требованием конгрессменов о том, что этот срок может быть продлен.

Справка
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Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

Следите за развитием темы Вывод войск США из Сирии
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