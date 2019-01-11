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10:27 (мск), источник: Ведомости

Министр финансов США объяснил конгрессу решение снять санкции с UC Rusal

Спикер палаты представителей назвала его обращение пустой тратой времени законодателей.

Источник: AP 2019

Министр финансов США Стивен Мнучин выступил перед американскими конгрессменами с докладом о снятии санкций с активов российского миллиардера Олега Дерипаски — En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Решение отменить санкции не является помощью Кремлю и «не имеет политической мотивации», рассказал Мнучин журналистам после встречи, которая проходила за закрытыми дверями (цитата по Bloomberg). По словам министра, эти компании играют важную роль на мировом рынке алюминия.

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Власти США будут бдительно следить за тем, чтобы En+ и UC Rusal выполняли обязательства, которые они взяли на себя на переговорах с Вашингтоном, говорится в заявлении Мнучина, которое он сделал до встречи с законодателями. Он напомнил, что по условиям договоренностей Дерипаска потеряет контроль в компаниях и сам останется под санкциями США. Компании, которые готовятся к отмене санкций, обязались предоставить министерству финансов беспрецедентный уровень прозрачности в своих действиях, чтобы гарантировать, что российский бизнесмен не восстановит контроль в них, отметил Мнучин.

«Казначейство будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и UC Rusal выполняли эти обязательства. Если эти компании не выполнят условия, они столкнутся с очень реальными и быстрыми последствиями, включая повторное введение санкций», — заявил министр финансов.

Выступление Мнучина раскритиковала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она назвала его брифинг «одним из худших», которые она видела при администрации президента США Дональда Трампа, отмечает Bloomberg. Мнучин почти ничего не сказал и только потратил время членов конгресса, заявила Пелоси.

Мнучин в свою очередь ответил, что «несколько шокирован» комментариями Пелоси, сообщает CNN. По его словам, он выступил перед конгрессменами всего через два дня после их запроса о такой встрече и ответил примерно на половину заданных вопросов.

Дерипаска, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд, и его восемь компаний попали под санкции США в начале апреля 2018 г. В декабре минфин США сообщил, что может снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго».

Ничего подобного в истории американских санкций еще не было.

Условия снятия санкций таковы: Дерипаска в течение 30 дней снизит долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%; швейцарский трейдер Glencore обменяет долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+; ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с Дерипаской, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне». Компании Дерипаски должны будут предоставлять США полную информацию о своей деятельности и не менять регистрацию с иностранной на российскую без одобрения новых советов директоров и уведомления Минфина США.

Беспрецедентное решение минфина США вызвало критику у демократов в конгрессе. В начале января председатели семи комитетов палаты представителей призвали ведомство отложить отмену санкций. Конгрессмены заявили о своих опасениях относительно условий «сделки с российским олигархом».

В частности, парламентарии указали на то, что соглашение предусматривает сохранение за Дерипаской значительной доли в En+, а также возможность передачи части акций энерго-металлургической группы «связанному с Кремлем» и находящемуся под американскими санкциями банку ВТБ.

План минфина США об отмене санкций в отношении компаний может вступить в силу уже 19 января, если конгресс не заблокирует его. Американские законодатели должны проголосовать до 18 января, хотя ранее уже просили продлить рассмотрение снятия санкций.

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09:27 (мск)© Ньюстюб
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