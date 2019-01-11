Кто она — самая могущественная женщина КНДР (спойлер: не жена)
Эксперты считают Ким Ё Чжон — младшую сестру лидера КНДР Ким Чен Ына — самой могущественной женщиной в Северной Корее.
Эксперты считают Ким Ё Чжон — младшую сестру лидера КНДР Ким Чен Ына — самой могущественной женщиной в Северной Корее.
Она не только является высокопоставленным чиновником в отделе агитации и пропаганды страны, но и считается самым доверенным лицом председателя КНДР и, начиная с Олимпийских игр 2018 года, все чаще представляет страну как член официальных делегаций.
В Южной Корее журналисты называют ее «Иванкой» КНДР, но в северокорейских СМИ — вопреки ее растущему политическому влиянию — ее никогда не цитируют.
Достоверно о ней известно очень мало. Русская служба