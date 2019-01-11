Ультиматум Трампа: стена на границе с Мексикой или введение ЧП?
В США продолжается шатдаун: Белый дом перестал платить за водоснабжение, а президентская охрана работает бесплатно.
В США продолжается шатдаун: Белый дом перестал платить за водоснабжение, а президентская охрана работает бесплатно.
Дональд Трамп продолжает в ультимативной форме требовать выделения 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, отказываясь подписывать годовой бюджет без этой статьи. Накануне президент США отправился доказывать свою позицию к южной границе страны. Ранее Трамп выступил с телевизионным обращением к нации, в котором снова повторил свой тезис, что все нелегалы — преступники.
По данным пограничной службы США, поток нелегальных мигрантов на границе с Мексикой за прошлый год увеличился на 30% по сравнению с 2017 годом. Однако оба показателя (397 тысяч и 304 тысячи) являются историческим минимумом. Для сравнения: в 2000 году эту же границу пересекали нелегально на 90% чаще.
Те, кого Трамп ранее называл «караваном», — это дети и женщины, которым угрожает опасность на родине. При переходе границы такие люди подают прошение на статус беженца, это легальная практика. К новому году и этот поток заметно сократился, нелегально попадая на территорию страны в обход пропускных пунктов. Никаких визуальных признаков гуманитарного кризиса репортеры, отправившиеся на границу вместе с Дональдом Трампом, не заметили. Зато есть очевидный кризис в отношениях президента с демократами. Как заявил Трамп во время поездки, даже с Китаем договориться проще.
Сложно не вспомнить, как во время встречи с лидерами парламентских демократов Трамп заявил, что в этот раз он сам «с гордостью» выступит инициатором остановки работы правительства, если не получит добро на финансирование строительства стены с Мексикой.
Если президент сейчас введет чрезвычайное положение, стену будут строить военные, не дожидаясь одобрения конгресса. Однако в ситуации, когда наличие кризиса, мягко говоря, не очевидно, такое решение может быть заблокировано судами, полагает демократический конгрессмен из Флориды, член юридического комитета Палаты представителей Тед Дойч:
Президент хочет взять миллиарды долларов из фонда, выделенных на восстановление
Пуэрто-Рикопосле урагана. Он хочет потратить эти деньги на выполнение своего предвыборного обещание, которое не имеет ничего общего с национальной безопасностью.
Через три недели после приостановки работы правительства голоса о необходимости изменения ситуации стали раздаваться с обеих сторон. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступил за то, чтобы возобновить работу всех госструктур, не связанных со строительством стены и уже после продолжить переговоры относительно финансирования защиты границ. Некоторые республиканцы во главе с Линдси Грэмом тоже обратились к президенту со своим предложением о прекращении шатдауна, которое также включало исключение из повестки немедленное выделения денег на стену.
Тем временем,
Среди пострадавших 13 тысяч агентов ФБР и сотрудники охраны президента, которые тоже остались без оплаты труда. Чтобы поддержать госслужащих, некоторые рестораны предлагают им и их семьям бесплатную еду, а в барах еще в конце декабря для них в меню появились шоты «Шатдаун» по цене «счастливых часов» (пять долларов при предъявлении удостоверения).
Если правительство не вернется к работе 11 января, нынешний шатдаун станет самым долгим в истории США. Предыдущий рекорд относится ко времени президентства Билла Клинтона. В 1996 году конгресс не смог договориться о финансировании здравоохранения и образования. Тогда работа правительства была остановлена на 21 день.