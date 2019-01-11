Ультиматум Трампа: стена на границе с Мексикой или введение ЧП?

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Дональд Трамп продолжает в ультимативной форме требовать выделения 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, отказываясь подписывать годовой бюджет без этой статьи. Накануне президент США отправился доказывать свою позицию к южной границе страны. Ранее Трамп выступил с телевизионным обращением к нации, в котором снова повторил свой тезис, что все нелегалы — преступники.

По данным пограничной службы США, поток нелегальных мигрантов на границе с Мексикой за прошлый год увеличился на 30% по сравнению с 2017 годом. Однако оба показателя (397 тысяч и 304 тысячи) являются историческим минимумом. Для сравнения: в 2000 году эту же границу пересекали нелегально на 90% чаще.

Те, кого Трамп ранее называл «караваном», — это дети и женщины, которым угрожает опасность на родине. При переходе границы такие люди подают прошение на статус беженца, это легальная практика. К новому году и этот поток заметно сократился, нелегально попадая на территорию страны в обход пропускных пунктов. Никаких визуальных признаков гуманитарного кризиса репортеры, отправившиеся на границу вместе с Дональдом Трампом, не заметили. Зато есть очевидный кризис в отношениях президента с демократами. Как заявил Трамп во время поездки, даже с Китаем договориться проще.

Сложно не вспомнить, как во время встречи с лидерами парламентских демократов Трамп заявил, что в этот раз он сам «с гордостью» выступит инициатором остановки работы правительства, если не получит добро на финансирование строительства стены с Мексикой.

Если президент сейчас введет чрезвычайное положение, стену будут строить военные, не дожидаясь одобрения конгресса. Однако в ситуации, когда наличие кризиса, мягко говоря, не очевидно, такое решение может быть заблокировано судами, полагает демократический конгрессмен из Флориды, член юридического комитета Палаты представителей Тед Дойч:

Президент хочет взять миллиарды долларов из фонда, выделенных на восстановление Пуэрто-Рико после урагана. Он хочет потратить эти деньги на выполнение своего предвыборного обещание, которое не имеет ничего общего с национальной безопасностью.

Через три недели после приостановки работы правительства голоса о необходимости изменения ситуации стали раздаваться с обеих сторон. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступил за то, чтобы возобновить работу всех госструктур, не связанных со строительством стены и уже после продолжить переговоры относительно финансирования защиты границ. Некоторые республиканцы во главе с Линдси Грэмом тоже обратились к президенту со своим предложением о прекращении шатдауна, которое также включало исключение из повестки немедленное выделения денег на стену.

Тем временем, из-за шатдауна 900 тысяч госслужащих США вынуждены оставаться дома. Они не получают зарплату, уже сейчас их семьи столкнулись с финансовыми трудностями. Некоторые начали собирать деньги в интернете на оплату жилья и коммунальных услуг. Еще хуже тем, чья работа попадает в категорию жизненно необходимых. Например, сотрудники службы безопасности аэропортов должны ходить на работу, но денег за дни шатдауна не получают, поэтому часть из них просто взяли больничный лист.

Среди пострадавших 13 тысяч агентов ФБР и сотрудники охраны президента, которые тоже остались без оплаты труда. Чтобы поддержать госслужащих, некоторые рестораны предлагают им и их семьям бесплатную еду, а в барах еще в конце декабря для них в меню появились шоты «Шатдаун» по цене «счастливых часов» (пять долларов при предъявлении удостоверения).