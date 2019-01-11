Грядущие потери экономики США из-за «шатдауна» оценили в $1,2 млрд в неделю

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Несмотря на то, что такие потери ослабят рост экономики страны лишь 0,05 процентного пункта, они могут затруднить достижение правительством США цели обеспечения стабильного роста ВВП на уровне 3%, пишет Politico.

Работа части федеральных ведомств в США остановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

«Я не ожидаю, что экономические последствия “шатдауна” будут серьезными, если, конечно, он завершится относительно быстро», — заявил Хассет.

Порядка 800 тыс. государственных служащих, отправленных в отпуск без содержания заработной платы или продолжающих работать, но не получающих зарплатных чеков из-за «шатдауна», будут вынуждены сокращать расходы, отмечают эксперты. Частные подрядчики, работающие с государством, уже ощутили на себе негативные последствия в результате потерянного бизнеса.

Рейтинговое агентство Fitch ранее на этой неделе заявило о рисках «шатдауна» для кредитоспособности США, отметив, что, если он затянется, страна рискует потерять наивысший рейтинг «AAA».

Власти США пообещали частично выплатить зарплаты служащим, отправленным в вынужденный отпуск из-за приостановки работы госучреждений.

В октябре 2013 года, когда «шатдаун» продлился 16 дней, расходы государства лишь на зарплатные выплаты составили $2,5 млрд, не говоря уже о потерянной выручке госучреждений, включая, например, национальные парки, которые также не работали.

В 2018 году лишь четверть государственных операций осталась без финансирования, поэтому расходы приблизятся к уровню 2013 года лишь при серьезном затягивании «шатдауна».

Частичная остановка работы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) привела к заморозке рынка IPO в США, в то время как прекращение выпуска ключевой статистики Минсельхозом создает проблемы для фермеров и трейдеров.

«Статистические отчеты по сельскохозяйственному сектору Минсельхоза США считаются информационным эталоном для трейдеров по всему миру», — отмечает президент Teucrium Trading Сол Джилберти.

«Чем дольше тянется “шатдаун”, тем больше Минсельхозу придется наверстывать, когда он закончится», — цитирует эксперта MarketWatch.

«Это может означать, что потенциальное изменение данных, которое могло бы закладываться в цены сельхозтоваров постепенно, в процессе публикации отчетов, ударит по рынку неожиданно, когда выйдет один обобщенный отчет, — говорит Джилберти. — Это может привести к усилению волатильности и неожиданным экстремальным изменениям цен».

Эксперты отмечают, что «шатдаун» пришелся на тот момент, когда неопределенность в отношении перспектив экономики США уже достаточно высока. Глобальный рост замедляется, напряженность в торговой сфере остается серьезной, и американская экономика начинает чувствовать на себе последствия повышения процентных ставок.