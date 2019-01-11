Захарова: стратегический курс на укрепление отношений с Белоруссией не подлежит сомнению

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении, если стороны не договорятся о компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

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«Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», — подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос о последних высказываниях белорусского лидера.

«Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще многое можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», — отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, ведутся переговоры по вопросам, поднятым Лукашенко, в частности о компенсациях по налоговому маневру. «Что же касается конкретных вопросов, которые были затронуты президентом Белоруссии, а именно: поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, — по ним ведется диалог по линии профильных ведомств», — отметила Захарова.