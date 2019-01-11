Россия отказалась обменивать американского шпиона на Бутину

Источник: AFP 2019

В ведомстве сообщили, что речи об обмене американца на арестованных за границей граждан РФ не идет и что Уилана ждет суд. На Смоленской площади подтвердили, что мужчине предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), на данный момент он содержится в СИЗО «Лефортово», ему грозит до 20 лет заключения..

Новость Из дела Марии Бутиной исключили шпионаж

9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре.

Гражданина США Пола Николаса Уилана задержали 28 декабря 2018 года. По данным прессы, в 2008-м он был уволен из Корпуса морской пехоты США из-за воровства. В России он якобы бывал с 2007 года.