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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия отказалась обменивать американского шпиона на Бутину

Обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана не будут обменивать на арестованную в США россиянку Марию Бутину. Такое заявление сделали в российском МИД, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2019

В ведомстве сообщили, что речи об обмене американца на арестованных за границей граждан РФ не идет и что Уилана ждет суд. На Смоленской площади подтвердили, что мужчине предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), на данный момент он содержится в СИЗО «Лефортово», ему грозит до 20 лет заключения..

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Из дела Марии Бутиной исключили шпионаж

9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре.

Гражданина США Пола Николаса Уилана задержали 28 декабря 2018 года. По данным прессы, в 2008-м он был уволен из Корпуса морской пехоты США из-за воровства. В России он якобы бывал с 2007 года.

В настоящее время в американской тюрьме находится россиянка Мария Бутина. Власти США обвиняют ее в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. В декабре она частично признала свою вину. В Кремле считают обвинения необоснованными, а МИД России полагает, что Бутина подверглась пыткам.

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