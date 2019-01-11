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17:12 (мск), источник: Интерфакс

Москва призвала Японию признать российский суверенитет над Курилами

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — В МИД РФ в преддверии визита в Москву главы МИД Японии Таро Коно призвали Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами.

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«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами. Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии», — говорится в комментарии МИД РФ в связи с визитом в Москву Министра иностранных дел Японии Таро Коно.

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О Курилах не так передали

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 14 января главы МИД РФ и Японии проведут переговоры в Москве, эта встреча станет первым раундом двусторонних консультаций по мирному договору.

9 января посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил ему, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре.

В сообщении МИД РФ отмечается, что «в данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

10 января в Госдуму был внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.

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